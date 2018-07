Tre le mete estate 2018 estere, la Croazia è sicuramente una delle più gettonate. Famosa anche per il suo turismo dentale, la Croazia offre anche tante attrazioni culturali e paesaggistiche. La meta ideale per chi desidera una vacanza rilassante ma allo stesso tempo ricca di paesaggi nuovi da scoprire. Non solo mare e sole, ma anche borghi antichi, villaggi di pescatori e stupende città d’arte, la Croazia è tutto questo e molto di più.

Mete estate 2018: le città d’arte della Croazia

Una delle mete estate 2018 più gettonate, la Croazia è ricca di spiagge cristalline ma anche di città d’arte. Zagabria, Dubrovnik e Spalato sono le mete ideali per una vacanza all’insegna delle cultura, in estate e anche durante l’inverno. Zagabria è una delle città croate più ricche di storia, con i suoi monumenti e le sue numerose gallerie d’arte. Da non dimenticare il Teatro nazionale croato, il famoso teatro d’opera costruito nel 1895. Dubrovnik è una città dalla storia millenaria che incanta tutti i turisti con il blu del suo mare e gli splendidi panorami dei paesaggi circostanti.

Da visitare il museo War Photo Limited, l’antico borgo di Cavtat e la suggestiva isola di Lokrum. E infine Spalato, città costiera che con il suo Palazzo di Diocleziano è diventata uno degli emblemi più importanti dell’architettura romana in Croazia. Non solo arte a storia, ma anche tanta vita mondana fatta di locali e divertimento, la meta ideale per i più giovani. Assolutamente da non perdere il colle Marjan e Via Martonmova, la zona più ricca di storia e arte della città.

Mete estate 2018: le isole più belle della Croazia

La Croazia è una delle mete estate 2018 più gettonate anche per il suo mare cristallino e le sue spiagge finissime. Splendide isole e mare pulito, la Croazia è la meta ideale per gli amanti delle spiagge rocciose, anche se non mancano quelle sabbiose. Sono molte le isole croate degne di nota, e ognuna di esse è diversa dall’altra: la scelta dipende dal tipo di vacanza che si vuole fare.

L’isola di Hvar è la meta preferita tra i più giovani, in quanto zona piuttosto mondana e glamour. L’isola di Vis con i suoi paesaggi incantevoli è l’ideale per una vacanza a contatto con la natura, mentre Pag offre il giusto mix tra relax e divertimento. Infine, l’isola di Cres, che si trova a pochi chilometri da Istria, è conosciuta per il suo mare cristallino e le sue splendide baie. La più grande isola dell’Adriatico, Cres è tra le meno visitate dai turisti, ed è la meta ideale per chi vuole immergersi nella natura più intatta e incontaminata della Croazia.

