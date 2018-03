Milano: non solo quello che pensi. Una città tutta da scoprire

Inserita da Skyscanner nella lista delle città italiane da visitare nel 2018 , Milano è un mix incredibile tra modernità, business e tradizione. A primo impatto potrebbe sembrare una città dominata dal via e vai delle persone prese dai loro affari ma è molto di più. È una città in grado di offrire qualsiasi servizio tu abbia bisogno, dal più comune a quello più particolare e introvabile. E anche per chi ha esigenze turistiche Milano non lascia a bocca asciutta: sono numerosi i musei, le chiese e le stesse zone caratteristiche della città pronti a lasciarvi a occhi spalancati. Qui di seguito troverete una mini guida su questa splendida città e le sue principali attrazioni.

Come non iniziare questa presentazione dal Duomo di Milano, con le sue guglie altissime quasi a toccare il cielo è uno dei simboli caratteristici della città. È aperto ai turisti e qui troverete tutte le info necessarie per organizzare una visita guidata della cattedrale e non solo. Infatti, la visita vi porterà a conoscere il Battistero di S. Giovanni alle Fonti, il Museo, la Chiesa di San Gottardo in Corte e le meravigliose Terrazze. Potete approfittare della visita del Duomo per attraversare la Galleria Vittorio Emanuele II che si trova a due passi, la quale presenta numerosi negozi di lusso e una struttura architettonica unica nel suo genere. In ambito culturale sono numerosi i musei e luoghi unici da visitare come il Cenacolo dove potrete vedere la celebre “l’ultima cena” di Leonardo da Vinci. Per farti un’idea di come organizzare una giornata visitando Milano clicca qui.

Per chi volesse fare una visita più green sono numerosi i parchi presenti a Milano. Tra tutti, quello più famoso, il Parco Sempione ideale per fare jogging, una passeggiata o un pic-nic all’aperto. Continuando la visita all’aperto sono famosi i Navigli dove è presente una gran vita notturna, ideali per un aperitivo o una passeggiata in un ambiente meraviglioso.

Insomma, a Milano ce n’è per tutti i gusti: da chi ha voglia di passare una giornata all’insegna dello shopping, chi è in cerca di vita notturna a chi ha voglia di scoprirla da un punto di vista culturale. Modernità e tradizione si intrecciano e rendono unica questa fantastica città… Come direbbe un milanese: “Milan l’è semper Milan”.

[Foto: www.webleverage.agency]