Traghettilines annuncia il Black Friday estivo “Venerdì nero” per i traghetti…ma tutto a vantaggio dei viaggiatori!

Traghettilines: Black Friday estivo

Traghettilines, il noto sito per la prenotazione dei traghetti del Mediterraneo, continua a stupire con le sue speciali promozioni. Infatti, in vista delle vacanze estive, è stata annunciata una nuova eccezionale iniziativa: il Black Friday …ESTIVO! Si tratta di un’ opportunità per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza nella splendida Sardegna. Dopo lo sconto sui biglietti pagati con AmazonPay e i coupon da spendere durante il soggiorno, adesso è il momento del Black Friday …tutto ESTIVO!

Quando inizia?

Il Black Friday estivo inizierà Venerdì 1 giugno e durerà 24 ore. Tutti i biglietti acquistati sul sito https://www.traghettilines.it/ con destinazione Sardegna e pagati con la modalità di pagamento AmazonPay, saranno scontati del 20%. Le novità, comunque, non finiscono qui: lo speciale sconto sarà applicato su tutte le partenze da e per la Sardegna effettuate entro fine anno su tutti i tipi di biglietto, anche su quelli già in promozione!

Traghettilines, il sito per i vostri viaggi

Traghettilines.it da anni svolge un ruolo da protagonista nel mondo della prenotazione on line dei viaggi via mare. Disponibili sul sito 32 destinazioni marittime, 43 compagnie di navigazione e oltre 1200 rotte che un utente da ogni parte del mondo e connesso con qualsiasi device può confrontare in tempo reale e trovare la soluzione di viaggio più adatta alle sue esigenze.

Inoltre, il sito, offre un vero e proprio servizio di informazione: si chiama “Osservatorio traghetti” e lì sono reperibili tutte le informazioni riguardanti il modo dei traghetti…dalla sicurezza ai servizi a bordo, da cose c’è sapere se si viaggia insieme all’ amico a 4 zampe alle analisi sull’andamento dei prezzi sulle varie destinazioni.