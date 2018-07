Vacanze con i nostri amici a quattro zampe: come organizzarle e partire senza stress

In Italia la sensibilità verso gli animali domestici è in netta crescita, come conferma la disponibilità notevolmente maggiore dimostrata da strutture alberghiere e turistiche riguardo all’accoglienza dei nostri amici a 4 zampe. Infatti, se fino a qualche anno fa il nostro Paese risultava essere un po’ indietro in questo senso, oggi si trova in cima alle classifiche con il suo 49,7% di strutture “pet friendly”. Un risultato straordinario, considerando la media europea del 40% e quella mondiale che si ferma al 37%. Com’è intuibile, portare in vacanza anche Fido avrà dei costi in più e bisognerà avere un maggior numero di attenzioni per i documenti di viaggio e non solo.

I documenti necessari per il nostro amico a quattro zampe

I documenti di cui essere in possesso obbligatoriamente in caso di viaggio con i nostri animali domestici sono il passaporto, il libretto delle vaccinazioni (sul quale aggiungere anche eventuali richieste da parte di varie strutture, come ad esempio il test antirabbico) e la registrazione all’anagrafe canina. Per portare in vacanza il proprio amico a 4 zampe occorre informarsi bene e adeguarsi alle disposizioni e ai regolamenti delle varie compagnie di viaggio, in aereo, in treno, in traghetto e in qualsiasi altro mezzo di trasporto pubblico. Bisogna quindi informarsi in anticipo e procurarsi tutto il necessario per evitare problemi o imprevisti al momento della partenza. Per semplificare questo processo e tenere lontano lo stress da preparazione è anche possibile andare sul sicuro e rivolgersi a servizi appositi come quelli di Bliss Pets, specializzati proprio nella spedizione di animali domestici.

Come prepararlo al viaggio

In caso di viaggio in aereo, è consigliabile far digiunare il nostro amico a 4 zampe a partire da 8 ore prima del decollo; a questo scopo bisognerebbe farlo abituare riducendogli man mano le porzioni di cibo qualche settimane prima del volo. La scelta del trasportino, poi, è di particolare importanza, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni; meglio abituarlo anche a questo agendo con anticipo e usando il trasportino in auto o sui mezzi pubblici prima della partenza. Può essere utile anche farlo giocare e correre prima di metterlo nel trasportino, in modo da farlo arrivare alla partenza rilassato. Se il nostro amico si fa prendere troppo dall’agitazione, può essere utile farsi suggerire dal veterinario un medicinale contro l’ansia, da usare però solo in casi estremi. Non dimenticare di portare anche guinzaglio (o pettorina) e museruola, in caso di viaggio in compagnia di altre persone.