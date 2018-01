Vacanze innevate: boom per i turisti amanti della neve

Queste vacanze sono state un record di prenotazioni per regioni come il Trentino Alto-Adige, dove le province di Trento e di Bolzano hanno registrato un boom a livello nazionale. Infatti quasi 2 milioni di turisti hanno prenotato in questi posti la loro vacanza durante le festività che vanno da Natale all’Epifania. Un aumento sostanziale rispetto all’anno precedente, con circa 120 mila presenze in più. Grande soddisfazione anche per gli incassi che ammontano a un miliardo e 600 milioni di euro, quasi l’8% in più rispetto alle scorse feste. Un ruolo predominate è svolto dalle piste innevate aperte che permette di avere una buona stagione turistica almeno fino a marzo con 11 milioni di prenotazioni. Questi dati emergono dagli studi condotti dal Centro CNA, dove alcune zone hanno addirittura registrato il tutto esaurito. Già i primi segni di positività sono emersi con il ponte dell’Immacolata, che ha registrato particolari miglioramenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior parte del fatturato di guadagno è riservata alla ricettività alberghiera, seguita dai servizi diretti, come impianti di risalita, ristorazione negozi vari e intrattenimento. Per acquistare o noleggiare scii si spenderanno circa 60 milioni, con grandi guadagni per le imprese del settore, ma anche per i professionisti che si occupano della sicurezza dei turisti. Un grosso aumento si è registrato anche per la vendita di scarponi, attacchi e caschi. Questi ultimi hanno registrato anche vendite fino a 400 mila unità.

Tra le regioni più frequentate il podio spetta sicuramente al Trentino Alto Adige che conta circa il 20% delle presenze, seguito da Lombardia e Piemonte, poi Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Grande successo anche per le regioni appenniniche come Toscana, Lazio, Abruzzo ed Emilia Romagna. Si tratta di dati importanti poiché registrano anche una certa ripresa economica. Grandi presenze anche dal punto di vista internazionale. Quindi l’Italia viene premiata per i suoi paesaggi e soprattutto per i turisti, anche se la maggior parte proviene dal territorio nazionale. La neve diventa un’attrattiva magica e da sogno che riesce ancora ad incantare grandi e bambini. I servizi sono sempre più spesso in miglioramento e possono far fronte alle esigenze di tutti, soprattutto di coloro che viaggiano con gli animali domestici. Infatti per gli amici a quattro zampe vi sono sistemazioni sempre più confortevoli ed economiche.

[Foto: www.montagna.net]