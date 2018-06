Vacanze Vip: dove sono?

Le destinazioni preferite in Italia e nel mondo dai vip per le vacanze estive sono molteplici e di seguito riportiamo una selezione di quelle più gettonate.

Si parte con l’Italia: dal mare della Sardegna alle montagne di Cortina d’Ampezzo



Il mare e le spiagge della Sardegna sono tra i più belli al mondo e ne sanno qualcosa i vip che frequentano la località esclusiva di Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda. Qui sono stati avvistati Simona Ventura, Manuela Arcuri, Anna Falchi e molti personaggi del jet set internazionale. Un altro lido gettonato è quello di Forte dei Marmi in Toscana, dove trascorrono spesso le vacanze vip come Michelle Hunziker, Mara Venier, Federica Panicucci.

I vip che hanno voglia di montagna si recano invece a Cortina d’Ampezzo, in Veneto: negli ultimi anni sono passati da qui la showgirl argentina Belen Rodriguez e lo showman Fiorello. Tornando verso il mare si può fare tappa nella rinomata località ligure di Portofino, dove hanno ‘attraccato’ personaggi famosi quali Steven Spielberg, Sylvester Stallone e Kylie Minogue.

E se voliamo verso il Sud dell’Italia, non possiamo non citare la splendida Capri, molto amata dal jet set internazionale, dove tutti, o quasi, hanno fatto una sosta. Nel tacco del Belpaese troviamo il mare e le spiagge selvagge del Salento in Puglia. A pochi passi da Roma c’è la nota località di Sabaudia, frequentata da molti vip romani come l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi.

Vacanze vip nel mondo: ecco tre località esclusive

Se diamo uno sguardo alle mete più frequentate dai vip oltre i nostri confini troviamo ai primi posti le spiagge incontaminate e il mare favoloso delle isole Maldive. Hanno fatto storia le foto dei lussuosi alberghi sul mare dove hanno soggiornato personaggi famosi come David e Victoria Beckham.

Rimanendo in tema di vacanze sul mare nella vecchia Europa, ecco un’altra meta prediletta dai vip, la Costa Azzurra, in Francia, ricca di vita mondana e alberghi lussuosi. Dalle famose foto anni sessanta che hanno immortalato l’attrice Brigitte Bardot a quelle più recenti che hanno visto il soggiorno di vip quali Johnny Depp, Cate Blanchett, Jennifer Lopez e molti altri ancora.

Chiudiamo questa breve carrellata con l’isola di Ibiza, in Spagna, da sempre luogo di divertimento per i giovani grazie ai molti locali che ne animano la vita notturna. Tra le celebrità che vi sono passate ci sono Kylie Minogue, Jean-Claude Van Damme, Naomi Campbell e Jon Bon Jovi. Sono recenti le immagini della vacanza del calciatore Claudio Marchisio a Ibiza mentre gioca a pallone in spiaggia con Amedeo Poletti.

(Foto: easyvoyage.com)