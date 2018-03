Viaggi in Europa: ecco 5 buoni motivi per visitare Londra

Londra è una città piena di risorse, da sempre punto di partenza e di arrivo per persone che hanno voglia di viaggiare e confrontarsi con culture diverse. Nell’antica capitale del Regno Unito ci sono infatti persone provenienti da tutto il mondo che arrivano sulle sponde del Tamigi, all’ombra del grande ‘Ben’, per vivere un’esperienza unica.

Le attrazioni. A Londra sono presenti musei di ogni tipo ma alcuni sono più particolari di altri, come ad esempio il museo delle cere Madame Tussauds, o ancora i pregevoli tesori provenienti da ogni parte del mondo ed esposti al British Museum. Per chi vuole fare un tuffo nell’era dei dinosauri è obbligatorio far tappa al Natural History Museum. Da visitare la Tate Modern e lo Science Museum.

Un panorama in evoluzione. Accanto agli edifici storici, come il Big Ben, la Torre di Londra e il palazzo del Parlamento ve ne sono altri che riflettono l’architettura dei tempi moderni come il noto Shard. Dalla sua punta è possibile ammirare una vista mozzafiato dell’intera città.

Gli immancabili parchi. La città della Regina è conosciuta anche per i suoi spazi verdi e i ben otto parchi reali, tra cui Hyde Park, St. James Park e Richmond Park.

Sport ed eventi. Londra dispone di strutture all’avanguardia per ospitare eventi di rilievo internazionale. La città ospita una delle strutture per concerti più importanti al mondo, The O2 Arena, conosciuta anche con il nome di North Greenwich Arena. Eretta tra il 2003 e il 2007, ha ospitato numerose manifestazioni sportive e musicali. Londra dispone anche di importanti impianti sportivi, molti dei quali realizzati per i Giochi Olimpici del 2012, tra cui l’Earl’s Court e il Wembley Stadium, che può ospitare fino a 90mila persone sedute e 15mila in piedi. In molti raggiungono Londra per assistere ad una partita o visitare gli impianti sportivi, tra cui lo Stamford Bridge, casa del Chelsea FC, il Lord’s Cricket Ground o il Wimbledon Lawn Tennis Museum.

Una sera a teatro. Il Paese di William Shakespeare non poteva non avere nella sua capitale alcuni dei teatri più celebri al mondo. In città non ci si annoia mai ed è possibile scegliere tra diverse rappresentazioni: musical di lunga durata, opere teatrali classiche o spettacoli al loro debutto nel West End.

(Foto: Target donna)