Viaggi low cost, consigli per risparmiare

L’estate è ormai alle porte ed è ora di cominciare a pianificare le ferie. Questi sono viaggi low cost che potreste permettervi. Ecco i consigli da seguire per risparmiare.

Viaggi low cost: ecco i nostri consigli

Con l’estate ormai giunta è tempo di pensare velocemente alle vacanze. Se ancora non avete pianificato nulla, ecco dei consigli su viaggi low cost davvero irrinunciabili. Mete splendide a costi relativamente bassi, con forti sconti su voli e pernottamenti. Sia che vogliate godervi un po’ di relax dall’altra parte del mondo, sia che vogliate rimanere in Europa, i i posti da poter visitare sono davvero molti e per tutti i gusti.

Ecco quali città sono da visitare

Rispetto allo scorso anno la città che ha visto l’abbassamento di costi più importante è stata niente meno che Miami con un -22%, seguita da altre due importantissime città statunitensi: Los Angeles (-15%) e New York. Molto bene anche la Grecia, con Skiathos a -15% e Santorini a -12%. Entrambe le isole, tra l’altro, erano già poco care lo scorso anno, pertanto se amate il mare non fatevele sfuggire. Un altro posto da visitare, se amate l’Asia, è Bangkok, anche se il risparmio sarà solo del 2%. Competitiva anche Malta con un -16%.

Quali sono le capitali europee da visitare?

Il ribasso dei prezzi riguarda, naturalmente, anche alcune capitali europee. Su tutte svetta Roma: la città eterna ha registrato una flessione di costi del 13%. Niente male anche Dublino che con un abbassamento del 8% si candida a meta di sicuro interesse.

Insomma di consigli per viaggi low cost ne avete. Ora sta solo a voi scegliere in quale di queste splendide mete passare la vostra estate.

[foto: loranviaggi.it]