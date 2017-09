Usa: Obama si presenta a sorpresa durante la lezione, il video

Indovina chi viene oggi a scuola? Deve essere stato davvero sorprendente per gli studenti della McKinley Technological High School di Washington ritrovarsi a lezione l’ex presidente Barack Obama. La visita a sorpresa è avvenuta venerdì scorso nel corso di un incontro tra studenti. Obama è entrato in aula senza farsi annunciare e ha lasciato letteralmente di sasso i ragazzi: “Hey, come va ragazzi?”, ha esordito l’ex numero uno della Casa Bianca entrando in aula. “Il rettore mi ha detto che eravate tutti a un incontro, quindi ho pensato di fermarmi un attimo”.

Obama si è poi seduto tra gli studenti e ha spiegato il motivo della sua visita. Ha tenuto un breve discorso su quanto sia importante ascoltare i giovani, cosa che ha cercato di fare durante la sua presidenza. Un incoraggiamento alla parte più importante di ogni società come solo Obama sa fare. Il video ha spopolato in rete e sui social network e lo stesso Obama ha condiviso sul suo canale Twitter i momenti significativi della sua visita al McKinley Technological High School di Washington. L’ex presidenete, parlando dei giovani, ha detto: “I giovani che ho incontrato oggi al McKinley Tech sono la ragione per cui guardo con speranza al futuro. A tutti i ragazzi che stanno rientrando a scuola: rendeteci orgogliosi. Siete la prossima generazione di leader, abbiamo bisogno di voi”.

(Foto: Repubblica Tv)