Video choc: Licia Colò libera i granchi inscatolati vivi

“Ecco cosa ho trovato nel banco del pesce”. Licia Colò si era recata con la figlia in un supermercato Carrefour ed ha fatto una brutta scoperta quando, davanti al banco del pesce, ha notato le confezioni in cui erano sigillati vivi i granchi. Il punto della nota catena è quello di Ostia, vicino Roma, e la conduttrice era lì di sera con sua figlia per fare la spesa. Dopo aver fatto l’amara scoperta ha deciso di condividere quanto visto sul suo profilo Facebook, raccogliendo decine di commenti indignati da parte dei suoi contatti.

Crostacei condannati ad un lenta agonia. I granchi ripresi da Licia Colò in un video non avevano la possibilità di muoversi e di respirare: “Posso solo immaginare – ha scritto a commento del video la conduttrice – la sofferenza di quegli animali, letteralmente sigillati vivi e condannati a una lenta e atroce morte”. La Colò ha ricordato che tenere i crostacei in tale stato è illegale oltre che “è una cosa assolutamente amorale, animali vivi venduti a 1 euro e 69 centesimi”. I granchi sono stati liberati sul litorale di Ostia da Licia Colò e sua figlia e tale momento è stato anche ripreso e postato sul profilo social della conduttrice. Carrefour si è scusata ed ha aperto un’indagine interna.

Per saperne di più è possibile guardare il video girato e postato sul profilo Facebook della conduttrice.

(Foto: Vanity Fair)