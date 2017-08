Console PlayStation 4: ecco la Limited Edition Gran Turismo Sport

Sul blog ufficiale di Sony è stata presentata da Kazunori Yamauchi l’edizione limitata di Playstation 4 Slim dedicata a Gran Turismo Sport: “Oggi – scrive Yamauchi, presidente di Polyphony -, sono felice di annunciare che una console PlayStation 4 in edizione limitata di Gran Turismo Sport sarà lanciata in Europa, Regno Unito e Australasia, in arrivo in Italia il 18 ottobre, in occasione dell’uscita di Gran Turismo Sport”.

Caratteristiche della versione Slim in edizione limitata. Yamauchi spiega poi come sarà la Playstation 4 dedicata a Gran Turismo Sport: avrà in dotazione un hard disk da 1 TB e la confezione includerà la versione Day One Edition del racing game di Polyphony Digital. Il gioco permette l’accesso agli esclusivi adesivi livrea, 250.000 crediti di gioco, contenuti bonus con il pre-ordine, 60 avatar PS4 e un casco da gara cromato. A caratterizzare il design della Playstation ci sarà il logo Silver di Gran Turismo Sport sulla parte superiore della console e sul touchpad del Dualshock 4.

Gran Turismo sarà proposta in quattro bundle diversi. In caso non si riuscesse ad agguantare la versione in edizione limitata, ecco i quattro bundle ai quali corrisponderanno i seguenti modelli di Playstation 4:

Playstation 4 Jet Black 500GB;

Playstation 4 Jet Black 1TB;

Playstation 4 Jet Black1TB + DualShock extra;

Playstation 4 Pro Jet Black.

