Cerco casa: come utilizzare i siti di annunci immobiliari

Oggi il cliente italiano può trovare online alcuni interessanti siti che lo aiutano nella ricerca di una casa da affittare o da acquistare. Le proposte sul mercato sono molteplici, tra appartamenti appena costruiti, con tutte le migliori tecnologie volte a rendere la casa confortevole, e case vecchiotte, che necessitano di una ristrutturazione più o meno importante. Per poter utilizzare al meglio i siti di annunci immobiliari è fondamentale avere le idee chiare su quale sia la casa che desideriamo acquistare o affittare.

La casa dei sogni

Le caratteristiche di quella che si può indicare come casa dei sogni sono svariate; su alcune molti neo affittuari o acquirenti tendono a non avere del tutto le idee chiare. Ognuno può avere un particolare quartiere preferito, più o meno periferico; solitamente si tende a considerare anche il numero di stanze da letto, la possibilità di avere o no un giardino, o anche un posto auto dove parcheggiare. Altri elementi importanti riguardano la quotidianità: la distanza dal posto di lavoro può rendere una casa ideale anche quando le altre caratteristiche non sono come le immaginavamo; se nei dintorni del nostro nuovo domicilio ci sono tutti i servizi indispensabili, dalle scuole per i bambini fino al fornaio dove comprare il pane, a maggior ragione la potremo definire la casa dei nostri sogni.

Chiarire alcuni elementi importanti

Prima di cominciare a cercare casa è importante chiarire alcuni elementi importanti, che potranno aiutarci al momento della scelta. Il primo riguarda il budget massimo disponibile, considerando anche eventuali mutui o i prestiti dei genitori. Si deve considerare sia la cifra da utilizzare per la casa, sia tutte le spese accessorie, comprensive di eventuali piccoli o grandi interventi di ristrutturazione, o anche dell’eventuale acquisto di mobili. Dopo aver stabilito il budget è bene chiarire il luogo in cui si vuole andare a vivere, circoscrivendolo in modo preciso, indicando anche ciò di cui si ha bisogno ogni giorno, come ad esempio la metropolitana o lo studio di un bravo dentista, o semplicemente un buon supermercato.

Utilizzare i siti di annunci immobiliari

Chi un tempo doveva cercare casa era costretto a trovare diversi giorni liberi per andare da un’agenzia immobiliare all’altra alla ricerca delle varie proposte. Oggi grazie a internet tutto questo non è più necessario, in quanto i migliori siti di annunci immobiliari online consentono di circoscrivere delle precise aree sulla mappa di qualsiasi città italiana e visualizzare tutte le proposte disponibili. Di ogni abitazione vengono mostrate le caratteristiche principali, il costo e anche alcune fotografie che possono rivelare pregi e difetti di ogni casa in offerta. Ovviamente una volta selezionate le proposte che meglio rispondono alle esigenze principali, sarà poi necessario prendere accordi con l’agenzia che si occupa dell’affitto o della vendita, per poter poi visionare di persona la casa. Un sopralluogo è sempre importante, per capire lo stato di conservazione di un immobile e per comprendere effettivamente se si tratta proprio della casa dei sogni.