Come ottimizzare i costi con le saldature industriali

La saldatura Tig è uno dei procedimenti che, in ambito industriale, garantiscono gli standard di qualità più elevati quando si tratta di far fronte ad applicazioni particolarmente gravose, e cioè che presentano cambi di temperatura repentini o sollecitazioni di pressione molto intense. Il processo Tig, tuttavia, si caratterizza per due potenziali difetti che non possono essere sottovalutati: il primo va identificato nella modesta velocità del processo stesso; il secondo riguarda la necessità di una specializzazione elevata per gli operatori, che devono essere altamente qualificati.

A proposito del secondo punto, vale la pena di mettere in evidenza che se si è costretti a dipendere da una manodopera molto specializzata si deve fare i conti con una minore flessibilità dell’unità produttiva. D’altro canto, è ovvio che la velocità di saldatura ridotta abbassa le performance dei tempi di lavorazione, che finiscono per avere costi fissi più elevati. Ecco perché, quando possibile, è consigliabile sostituire la saldatura Tig con procedimenti che assicurano gli stessi risultati ma che garantiscono non solo un’applicazione più facile, ma anche una maggiore velocità di saldatura.

La saldatura Iac

Un esempio in tal senso può essere trovato nella saldatura Iac, che fa della grande intuitività uno dei suoi tratti distintivi; essa, a dispetto di una evidente semplicità di utilizzo, propone standard di qualità eccellenti. La sigla Iac è l’acronimo di Intelligent Arc Control e si riferisce a un processo ad arco corto ottimizzato che può prendere il posto della classica saldatura Tig per la prima passata Mig. La notevole efficacia è solo uno dei tanti vantaggi di cui si può beneficiare usufruendo di questo metodo, che offre la stessa qualità della saldatura Tig ma al tempo stesso si dimostra molto più rapido della saldatura Mig arco corto standard, di quella a elettrodo e della stessa Tig.

Come funzione la saldatura Iac

Tutte le variazioni che si verificano nel corso del processo di saldatura nel bagno di saldatura possono essere gestite in automatico attraverso un controllo adattativo e intelligente; di conseguenza si ha a che fare con un arco al 100% stabile, concentrato e breve. L’apporto di calore è inferiore rispetto al solito: si può parlare, quindi, di una saldatura più fredda e caratterizzata da deformazioni minori, mentre le proprietà meccaniche del materiale non vengono alterate. Dal punto di vista pratico, il tutto si traduce in un consumo di energia più basso, in un contenimento dei post-trattamenti e in una quantità di spruzzi di saldatura minore. La velocità della saldatura in verticale discendente risulta superiore grazie al controllo intelligente dell’arco, che si caratterizza per prestazioni al top.

I vantaggi

La riduzione del costo saldatura è evidente grazie a questo procedimento, che può essere utilizzato sia per acciai comuni che per acciai austenitici. Il programma è semplice da impostare e da apprendere, mentre la profittabilità è amplificata sia per la maggiore rapidità che per la qualità.

La saldatura plasma

In alternativa, si può optare per la saldatura plasma, che rispetto alla Tig è tre volte più veloce, a maggior ragione quando gli spessori sono piuttosto notevoli. La precisione e la qualità, invece, sono le stesse, e in più è prevista la possibilità di eseguire saldature testa-testa senza cianfrino. Si risparmia per tanti motivi, sia dal punto di vista del materiale di apporto che per quanto riguarda la preparazione dei prezzi.

Per di più, questo tipo di saldatura si distingue rispetto agli altri processi perché ha bisogno di meno intensità di corrente: ci sono meno deformazioni e la finitura è migliore. Di conseguenza, c’è bisogno di meno post-trattamenti. Per altro, i fumi di saldatura sono quasi del tutto assenti, e ciò ha riflessi positivi sulla qualità dell’ambiente di lavoro. Il controllo elettronico del flusso di acqua nella torcia e del flusso di gas assicura la ripetibilità dei risultati, mentre la precisione di settaggio del generatore di saldatura è aumentata dal controllo digitale del gas di apporto.