Come trovare le migliori scarpe da ginnastica per le proprie necessità

Quando si fa sport o, più in generale, ci si dedica all’esercizio fisico, è fondamentale poter contare su un abbigliamento adeguato, tale da garantire non solo il massimo comfort possibile, ma anche e soprattutto la necessaria protezione per sentirsi bene ed evitare qualsiasi tipo di imprevisto o infortunio. Ecco perché è fondamentale mettersi in cerca delle migliori scarpe da ginnastica , cercando di non farsi allettare da sconti esorbitanti e promozioni fin troppo convenienti, che potrebbero nascondere qualche magagna destinata a palesarsi nel giro di breve tempo.

Come scegliere calzature di qualità

Insomma, vale la pena di tenersi alla larga dalle scarpe da ginnastica dai prezzi stracciati, perché spesso il risparmio è solo illusorio: bene che vada, si corre il pericolo di ritrovarsi con delle calzature rotte o da buttare già dopo poche settimane; nel peggiore dei casi, ci si può addirittura far male, per colpa di modelli di scarsa qualità che non garantiscono il giusto supporto e la necessaria protezione ai piedi. Un accorgimento che è bene tenere sempre a mente è quello che prevede di comprare le scarpe di un numero in più rispetto a quello a cui si è abituati, soprattutto nel caso in cui esse debbano essere utilizzate all’aria aperta e nel corso della stagione invernale, quando ci potrebbe essere bisogno di indossare dei calzettoni di spugna.

L’importanza dei materiali

Uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione nella scelta delle scarpe da ginnastica è quello relativo ai materiali: la tomaia, per esempio, deve essere ben salda alla suola, meglio se in nylon. La robustezza, più in generale, deve essere la caratteristica peculiare di calzature di questo tipo, che si devono dimostrare in grado di sopportare qualsiasi tipo di torsione e di carico nel migliore dei modi. Da non dimenticare, poi, il sistema di allacciatura, che deve dimostrarsi il più possibile funzionale, a prescindere dal fatto che sia in velcro o basato sulle stringhe.

Adeguarsi alle necessità

Prima di buttarsi sul primo paio di scarpe che attira l’attenzione solo perché caratterizzato da una grafica particolare o da un design esclusivo, è molto importante pensare a quale tipo di attività esse saranno destinate: a seconda dello sport per cui verranno utilizzate, infatti, dovranno avere caratteristiche differenti. Sembra superfluo metterlo in evidenza, ma non è mai inutile ribadire che delle calzature concepite per il basket (per esempio) non sono adatte a chi gioca a tennis, così come quella da corsa non dovrebbero essere utilizzate per giocare a pallavolo.

Alcuni suggerimenti tecnici

A livello tecnico, l’allacciatura di una buona calzatura deve poter essere regolata e, inoltre, deve garantire i più elevati standard di stabilità: proprio per questo motivo dovrebbe essere rinforzata, assicurando per di più una buona aderenza del piede rispetto al plantare su cui poggia. Proprio il plantare deve, a sua volta, rispettare delle caratteristiche ben precise per non compromettere la salute del piede o addirittura la postura complessiva: il suo fondo deve essere neutro, il che vuol dire che non può risultare troppo convesso o troppo concavo. Se così fosse, infatti, l’arco del piede finirebbe per venire alterato.

Passando alla suola delle scarpe usate per lo sport, non devono essere presenti rialzi alle dita: anche in questo caso è preferibile che essa sia del tutto piana, senza parti tondeggianti o concave. Infine, la tomaia, che deve essere rinforzata così da essere in grado di contenere il tallone nel migliore dei modi possibili. Le scarpe dotate di chiusure con le zip, prive di lacci o basate su bottoncini non sono dannose in generale, ma non dovrebbero essere impiegate per l’esercizio fisico: è meglio riservare loro il ruolo di sneaker da città, alla moda e belle da vedere.