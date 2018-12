Acquistare abiti per bambini. I consigli

Vedere il tuo neonato crescere sempre di più e diventare un bambino è una delle esperienze più belle ed incredibili per un genitore. Tuttavia, con il cambiamento viene aggiornato non solo il suo aspetto fisico, ma anche il guardaroba di tuo figlio. Ecco alcune cose da tenere in mente quando acquisti vestiti per il tuo bambino:

Come acquistare abiti per bambini

Ora che sta parlando il tuo piccolo, lui o lei avranno un’opinione su come dovranno e vorranno vestirsi. Le probabilità sono tante, ed il tuo bambino sarà ostinato sui vestiti da comprare di volta in volta. Pertanto, è importante ottenere il massimo dal tuo budget. Siti come SpioKIDS , infatti, possono assicurarvi di trovare il massimo della qualità a prezzi contenibili! Cerca di non spendere molto per un articolo di abbigliamento, dunque, ed orientati per uno shopping intelligente. Siti come questo infatti hanno una enorme varietà di capi d’abbigliamento!

Diventerà disordinato

Il tuo bambino è decisamente incline ad essere disordinato, proprio perché è un bambino. Tra il cibo durante l’ora di cena e lo sporco del parco giochi, vorrai vestiti che siano veloci e facili da pulire. Non comprare nulla che richieda lavaggi a mano o un lavaggio delicato. Fare il bucato è già abbastanza scocciante di suo, di sicuro non vorrai fare ulteriori carichi in lavatrice per i vestiti dei tuoi bambini.

Cera i vestiti nei quali i tuoi bimbi possano crescere

Il tuo bambino, vista l’età, è in crescita continua. Nondevi quindi comprare vestiti troppo grandi o troppo piccoli in pochi mesi. Invece, cerca di acquistare articoli che si allungheranno e “cresceranno” con loro, in particolare quelli con elastici in vita e cinture.

Tieni a mente il vasino

Sì, lo sappiamo, questa può sembrare strana come richiesta, ma adesso vi spiegheremo tutto. Idealmente, insegnerai al tuo bambino ad imparare come andare in bagno. Per questo motivo, trascorrerai molto tempo a togliergli i vestiti. Assicurati di trovare capi d’abbigliamento che possano essere facilmente rimossi in modo che non si rallenti il ​​processo. Inoltre, questa potrebbe essere la tua occasione per far conoscere al tuo piccolo l’uso del vasino. Chiedi al tuo bambino di scegliere la sua biancheria intima da bambino a tema con il suo personaggio preferito. Ciò dovrebbe ispirarlo a sbarazzarsi dei pannolini e imparare come andare in bagno da solo.

Non dimenticare le feste

Non c’è niente di più carino di una bambina vestita con un abito natalizio o un ragazzino nel suo bel completino di Natale. Quando acquisti vestiti, assicurati di aggiungere alcuni abiti festivi al mix!

Vediamo un pò per quali ricorrenze possiamo vedere abiti a tema per il nostro bambino:

Halloween

Carnevale

Natale

Vigilia di Capodanno

San Valentino

Festa di San Patrizio

Pasqua

Non dimenticare neanche il compleanno del tuo piccolo. Potresti ordinare una camicia adorabile che dice “È il mio compleanno”!

Chiedi in giro

Hai familiari o amici che hanno figli? Assicurati di non fare solo acquisti nei negozi (anche se oggi gli e-commerce hanno tantissimi vestiti a prezzi convenientissimi, quindi non riciclare ogni vestito!). Dunque, con un pò di astuzia, ecco i nostri consigli per aiutare il tuo bimbo a crescere bene e alla moda.