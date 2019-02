Ecco il servizio fabbro a domicilio a Milano

Al giorno d’oggi alcuni mestieri fanno fatica a sopravvivere ma ciò non significa che non se ne avverta il bisogno. Per questo è stato ideato il servizio “Pronto Intervento Fabbro Milano” con un professionista che risponde con precisione ad ogni esigenza.

“Pronto Intervento Fabbro Milano” è sempre attivo

“Pronto Intervento Fabbro Milano” è specialista dei lavori su serrande, tapparelle, saracinesche, serrature e porte della casa o dell’esercizio commerciale. Chiamando il 3483235472 il servizio si attiverà prontamente a Milano e provincia 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, compresi i festivi e con prezzi molto competitivi.

I fabbri sono in grado di raggiungere il luogo dell’intervento in tempi molto brevi. Entrando nel dettaglio il fabbro specializzato si occupa della riparazione di tapparelle rotte, montaggio, sostituzione e pronto intervento, di grate e inferriate di sicurezza in modo da proteggere ogni tipologia di infissi, apertura di porte e casseforti bloccate di cui si sono perse le chiavi di accesso, l’apertura di serrature d’urgenza, riparazione e sostituzione di serrature, cambio del cilindro della porta e pronto intervento per sostituzione, montaggio e riparazione serrande.

Un ulteriore servizio è la consulenza sulle porte blindate con tutte le informazioni relative alle norme che le riguardano.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Per quanto riguarda le porte blindate personale specializzato esegue la simulazione di un attacco in due fasi: analisi dei punti deboli e tentativo di superamento della classe di resistenza. I tempi del collaudo sono di circa 15-20 minuti, esclusi i tempi di ispezione e pausa.

È possibile anche eseguire il test sull’isolamento acustico. Sulle tapparelle i fabbri di “Pronto Intervento Fabbro Milano” riparano qualsiasi guasto mentre le inferriate e le grate di sicurezza che vengono installate sono prevalentemente in ferro battuto, capaci di essere particolarmente resistenti e dal design elegante.

Il servizio svolge anche un gran lavoro sull’apertura delle serrature di un avvolgibile e anche se necessita di una manutenzione piuttosto urgente. Punto di forza è il rapporto qualità-tempo di esecuzione in quanto i fabbri specializzati sono in grado di portare a termine il lavoro in meno di un’ora dalla prima chiamata.

Preventivi personalizzati sulle riparazioni

Nell’ambito della riparazione delle serrande il cliente contatta il fabbro esponendo il problema. Il fabbro, con il suo aiutante, effettua un sopralluogo e comunica al cliente stesso qual è la problematica e quali sono gli eventuali pezzi da cambiare compilando un preventivo della riparazione.

A questo punto il cliente può accettare o meno l’intervento. Si tratta di lavori di emergenza che richiedono mani esperte e competenti di fabbri professionisti che questo servizio garantisce. I fabbri di “Pronto Intervento Fabbro Milano” hanno acquisito un’esperienza ultradecennale nel settore e svolgono il loro lavoro con indiscussa qualità.

Inoltre nel corso delle operazioni di verifica dell’intervento da svolgere, i fabbri aggiorneranno costantemente il cliente sui costi attraverso preventivi personalizzati. Con “Pronto Intervento Fabbro Milano” si ha a disposizione un fabbro a domicilio in qualunque momento della giornata che guida il cliente ad orientarsi nella scelta di grate, tapparelle, inferriate e porte blindate.

Dove è disponibile “Pronto intervento fabbro Milano”

Il servizio “Pronto Intervento Fabbro Milano” è attivo in tutti i Comuni dell’hinterland milanese e in queste nove aree di Milano:

Zona 1:

Centro storico; Brera; Carrobbio; Cinque Vie; Conca del Naviglio; Cordusio; Crocetta; Guastalla; Porta Genova; Porta Nuova; Porta Sempione; Porta Tenaglia; Quadronno; Sant Ambrogio; Verziere; Vetra.

Zona 2:

Citta Studi; Crescenzago; Gorla; Greco; Porta Venezia; Stazione Centrale; Turro; Loreto; Mirabello; Ponte Seveso; Precotto; Quartiere Adriano; Quartiere Maggiolina; Villaggio dei Giornalisti.

Zona 3:

Lambrate; Porta Vittoria; Acquabella; Casoretto; Cimiano; Ortica; Porta Monforte; Quartiere Feltre; Rottole.

Zona 4:

Calvairate; Castagnedo; Cavriano; Gamboloita o Corvetto; La Trecca; Monlue; Morsenchio; Nosedo; Ponte Lambro; Porta Romana; Porta Vigentina; Quartiere Forlanini; Quartiere Omero; Rogoredo; San Luigi; Santa Giulia; Taliedo; Triulzo Superiore.

Zona 5:

Chiaravalle; Gratosoglio; Vigentino; Fiera; Primaticcio; Stazione Garibaldi; Case Nuove; Chiesa Rossa; Conca Fallata; Macconago; Morivione; Porta Lodovica; Porta Ticinese; Quartiere Basmetto; Quartiere Cantalupa; Quartiere Le Terrazze; Quartiere Missaglia; Quartiere Torretta; Quintosole; Ronchetto delle Rane; San Gottardo; Selvanesco; Stadera; Vaiano Valle.

Zona 6:

Barona; Lorenteggio; Arzaga; Boffalora; Conchetta; Creta; Giambellino; Moncucco; Porta Magenta; Quartiere Cascina Bianca; Quartiere Lodovico il Moro; Quartiere Sant Ambrogio; Quartiere Teramo; Quartiere Villa Magentino; Ronchetto sul Naviglio; San Cristoforo; Villaggio dei Fiori.

Zona 7:

Baggio; Quartiere De Angeli; San Siro; Assiano; Figino; Forze Armate; Muggiano; Porta Volta; Quartiere degli Olmi; Quartiere Harar; Quartiere Valsesia; Quartiere; Vercellese; Quarto Cagnino; Quinto Romano.

Zona 8:

Quartiere Gallaratese; Quarto Oggiaro; Boldinasco; Borgo degli Ortolani; Bullona; Cagnola; Cascina Merlata; Cascina Triulza; Certosa; Chinatown; Garegnano; Ghisolfa; Lampugnano; Musocco; Porta Garibaldi; Portello; Q.T.8; Quartiere Campo dei Fiori; Quartiere Comina; Quartiere San Leonardo; Quartiere Varesina; Roserio; Trenno; Vialba; Villapizzone.

Zona 9:

Niguarda; Affori; Bicocca; Bovisa; Bruzzano; Ca Granda; Centro Direzionale; Derganino; Dergano; Fulvio Testi; Isola; La Fontana; Montalbino; Pratocentenaro; Quartiere Bovisasca; Quartiere Comasina; Segnano; Varesine.