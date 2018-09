I giochi di società sono il passatempo preferito di molte persone. Prima che arrivassero i videogiochi e le escape room, erano l’unico modo per salvare una serata un pò noiosa. Ogni anno vengono inventati giochi nuovi, ma allo stesso tempo ci sono dei classici senza tempo che fanno parte della tradizione. Ogni gioco è diverso dall’altro, ma una cosa che accomuna tutti è che servono per stare insieme. Ecco i 10 giochi di società più venduti.

1. Giochi di società: il Monopoli

Tra tutti i giochi di società, sicuramente questo è uno dei più famosi. Adatto per grandi e piccini, il Monopoli è uno dei giochi di contrattazione più famoso al mondo. In rete si possono trovare tante versioni, ma se si acquista la classica si va sul sicuro. Lo scopo del gioco è diventare monopolista, ossia far fare bancarotta a tutti gli alti concorrenti dopo aver acquistato tutte le proprietà. Vince la partita chi riesce ad amministrare meglio le finanze.

2. Giochi di società: Cluedo

Se siete amanti di crimini e delitti, Cluedo è il gioco di società che fa per voi. Scopo del gioco è scoprire il colpevole del delitto, dove è stato commesso e con quale arma. Raccogliendo via via sempre più indizi sarà possibile escludere i vari sospettati e arrivare alla scoperta delle risposte che sono contenute nella busta del delitto al centro del tabellone sotto forma di carte che mostrano chi è stato, dove ha agito, e di cosa si è servito. Se si indovina si vince, mentre sbagliando si viene eliminati.

3. Giochi di società: Risiko

Tra i giochi di società più venduti c’è anche Risiko. Il gioco di culto e sinonimo di strategia che raccoglie migliaia di appassionati in tutta Italia. Un formato più compatto, una ed accattivante veste grafica ma soprattutto l’aggiunta di una variante di gioco “Time Attack” che permette di fissare la durata della partita ad un’ora velocizzando alcune fasi del gioco. Oltre alle regole tradizionali la confezione contiene anche le regole “da Torneo” adottate nei Campionati Italiani e la lista completa dei Club Risiko.

4. Giochi di società: Indovina chi

Un gioco di società classico e senza tempo. Scopo di Indovina Chi è indovinare l’identità dell’avversario con un gioco di domande e risposte. Scegli il tuo personaggio misterioso e lanciati nella sfida. Fai domande al tuo avversario e rispondi alle sue solamente con “si” o “no” e ad ogni risposta chiudi le finestrelle sul tabellone dei personaggi che non corrispondono alla descrizione. Quando ne rimarrà solo una, avrai vinto.

5. Giochi di società: Taboo

Taboo è il gioco di società dalle parole vietate. Lo scopo del gioco è suggerire una parola ai propri compagni di squadra nel tempo consentito dalla clessidra, facendo attenzione a non usare le 5 parole taboo, pena l’eliminazione della carta. Tu sai cosa devi suggerire, ma non riesci proprio a trovare le parole. Per vincere servono creatività, abilità e prontezza, ma il bello è che non ci sono risposte sbagliate!

6. Giochi di società: Twister

Twister non è il classico gioco di società, perché per giocare occorre restare in equilibrio sul famoso tabellone che va messo a terra. Un gioco originale e divertente, dove c’è un arbitro che fa ruotare la freccia girevole e a seconda della posizione su cui si ferma indica la mossa da eseguire: spostare una mano o un piede su un tondo di uno specifico colore: ad esempio, mano sinistra sul rosso. Tutti i giocatori dovranno portare a termine la mossa, dopo di che l’arbitro potrà far girare di nuovo la freccia.

7. Giochi di società: Uno

Il gioco di carte più amato dalla famiglia. Uno rientra sicuramente tra i giochi di società più venduti di sempre. Ci sono 108 carte da accoppiare per colore e per numero. La presenza di carte speciali, divieti e “penalità” movimentano il gioco e lo rendono più interessante. Lo scopo del gioco è quello di restare con il minor numero di carte possibile, e riempire di carte gli avversari

8. Giochi di società: Pictionary

Tra tutti i giochi di società, Pictionary è sicuramente uno dei più creativi. L’obiettivo del gioco consiste nel disegnare dalla partenza fino al traguardo. La prima squadra a raggiungere la Casella del Traguardo e a indovinare il disegno finale sarà la vincitrice.

9. Giochi di società: Skyjo

Lo scopo del gioco di società SKYJO é di fare il minor numero di punti possibile su più turni. Si tratta di un gioco di carte, e alla fine di ogni turno, i punti sono contati e aggiunti al punteggio precedente di ciascun giocatore. Una volta che un giocatore raggiunge 100 o più punti, il gioco finisce e il giocatore con il punteggio più basso vince la partita.

10. Giochi di società: Cranium

Cranium è un gioco di società che mette alla prova fantasia, creatività e abilità manuale. Con le nuove carte dovrai sbizzarrirti per far indovinare le parole misteriose ai tuoi compagni di squadra disegnandole. Si può anche mimare o cantare, risolvendo spassosi rompicapo e addirittura ripetendo le frasi al contrario per arrivare primo al traguardo del tabellone.