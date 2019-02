Laser: quanto ne sappiamo?

C’è stato un tempo, precisamente tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, in cui la parola laser, rimandava direttamente ai film di fantascienza dove questi raggi luminosi venivano rappresentati come armi letali. Poi dall’immaginario collettivo si è passati alle applicazioni decisamente più reali soprattutto in campo medicale ma oggi il laser per incisioni è divenuto davvero multiforme nelle sue tante possibilità di utilizzo.

Laser: cose da sapere

Forse non tutti sanno ad esempio che il laser può essere inciso su materiali molto differenti tra loro come plastica, pellicole, vernici, materiali organici e metalli. Qualsiasi sia il materiale, il laser garantisce risultati estremamente rapidi e precisi nel momento dell’incisione e poi una resistenza incomparabile senza più bisogno di alcun tipo di trattamento ulteriore. Una marcatura indelebile che garantisce un risultato estremamente durevole anche se a contatto con acidi, calore, agenti chimici e qualsiasi altro elemento corrosivo.

Facile dunque comprendere perché le applicazioni in cui vengano fatte incisioni laser siano in costante aumento anche in ambiti dove la tracciabilità assume sempre di più una importanza fondamentale. Tra i primi esempi da fare ci sono sicuramente i componenti automobilistici dove è fondamentale garantire anche nel tempo una lettura ottimale di loghi, codici a matrici di dati e altre indicazioni alfanumeriche pensando anche ai vari processi di automazione che stanno avvenendo nelle auto officine.

Vari tipi di incisioni laser

Sicuramente non da meno è l’importanza di poter tracciare con incisioni a laser gli strumenti medicali anche in chiave anti – contraffazione con UDI (Unique Device Identification) e MDR (Medical Device Regulation). Il laser non compromette in alcun modo la compatibilità biologica dello strumento ed inoltre resiste senza alcun problema a tutte quelle attività di pulizia con sostanze altamente alcaline e la sterilizzazione degli stessi ad alte temperature. Il laser inoltre non produce alcun risultato corrosivo e tossico, rivelandosi dunque un alleato davvero prezioso in questo ambito.

Anche in un campo assolutamente diverso come quello del “lusso”, il laser dà eccellenti soddisfazioni a chi lo usa. Nel settore della gioielleria infatti è divenuta la scelta preminente, soppiantando tutte le altre tecniche usate in precedenza, per incidere su anelli, bracciali, orologi e ciondoli il nome del coniuge, dei figli o perché no, anche del nostro amico a quattro zampe, che sia un gatto o un cane! Un laser abbastanza potente riesce a tagliare metalli sottili per la creazione di collane di monogramma e nome, nonché altri tipi di modellazioni molto particolari ed irrealizzabili soltanto fino a qualche anno fa.

Possiamo ancora spostarci su utensili da taglio, pompe e materiale elettrico: i risultati dati dalle incisioni laser sono sempre i migliori e per una volta l’Italia non deve inseguire. LASIT infatti dal 1990 è leader nel settore nazionale di tale ambito per poi espandersi nel mercato internazionale dove oggi può contare su oltre quattromila clienti ed oltre seimila macchine ad incisione laser distribuite in ogni angolo del pianeta. Tra i suoi clienti ci sono alcuni dei marchi più prestigiosi nei vari ambiti che abbiamo esposto in precedenza come automotive, materiali elettrici e forniture medicali.