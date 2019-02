Miglior cellulare sotto i 200 euro. Quale scegliere?

Senza smartphone non possiamo più vivere, questo è certo. Ma qual è il miglior cellulare sotto i 200 euro? Molte persone oggi sono disposte a spendere grandi cifre per acquistare l’ultimo modello di smartphone. Allo stesso tempo però ci sono anche persone che hanno dei budget più limitati e non hanno intenzione di comprare modelli top di gamma. Orientarsi non è facile, dato che quasi ogni giorno siamo bombardati dalle offerte sugli smartphone e da nuovi volantini delle grandi catene di elettronica. Ecco dunque una lista dei migliori cellulari sotto i 200 euro.

Miglior cellulare sotto i 200 euro: offerte Samsung Galaxy

Se volete sapere qual è il miglior cellulare sotto i 200 euro e avete intenzione di acquistare un Samsung, date un’occhiata a questi modelli. Tra gli ultimi usciti troviamo il Samsung Galaxy J6. Un Dual Sim con memoria da 32 GB espandibili e Display SuperAMOLED da 5.6″. La fotocamera posteriore è di 13 MP mentre quella anteriore è di 8 MP, batteria da 3000 mAh. Sempre tra gli ultimi modelli usciti nel 2018 troviamo il Samsung Galaxy J4+.

Le caratteristiche sono molto simili a quelle del Galaxy J6, con la differenza che il display del J4 è di 6.0”, la RAM è da 2 GB e la batteria è da 3.300 mAh. Sempre per quanto riguarda i migliori cellulari Samsung sotto i 200 euro, il Samsung Galaxy J3 è una buona alternativa. Lo smartphone ideale per chi non ha bisogno di troppe funzionalità. Lo schermo è di 5 pollici mentre la memoria interna è di 16 GB. La fotocamera è di 13 MP mentre la batteria è di 2400 mAh.

Miglior cellulare sotto i 200 euro: offerte Huawei

Se volete acquistare il miglior cellulare sotto i 200 euro e siete più propensi per i modelli Huawei, ecco qualche proposta interessante. Huawei P Smart è sicuramente uno dei più completi per quanto riguarda le funzionalità e le caratteristiche. Sistema operativo Android 8.0 Oreo e fotocamera da 13 MP. La memoria interna è di 32 GB espandibili fino a un massimo di 256 GB mentre la batteria ha una potenza di 3000 mAh. Un altro Huawei sotto i 200 euro è il Nova Young Smartphone. Un cellulare perfetto per chi ha bisogno di un modello base, che permetta allo stesso tempo di accedere a tante funzionalità.

Display HD da 5 pollici e memoria da 16 GB, questo smartphone Huawei è di tipo mono sim. La fotocamera da 13 MP permette di fare discrete foto e la batteria è da 3000 mAh. Un altro modello basico e dal costo contenuto è Huawei Honor 7A. Anche qui troviamo memoria da 16 GB e fotocamera da 13 Megapixel, con la differenza che rispetto al Nova il display è di 5,7 pollici. Le caratteristiche di questo smartphone sono abbastanza essenziali ma lo rendono sicuramente uno dei miglior cellulari sotto i 200 euro.

[Foto: www.unicusano.it]