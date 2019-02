Migliore Caffettiera. Quale scegliere?

Noi italiani senza caffè non possiamo stare. Ma qual è la migliore caffettiera da acquistare? Svegliarsi la mattina con un dolce aroma di caffè è il modo migliore per iniziare la giornata. Ma per avere un buon caffè bisogna partire sempre da una buona caffettiera. In commercio se ne possono trovare di vario genere, dalle più economiche ai modelli più costosi. Prima di scegliere la migliore caffettiera dobbiamo capire innanzitutto che tipologia vogliamo, se una Moka classica o una di quelle elettriche.

Migliore Caffettiera: Moka tradizionale

Se volete acquistare la migliore caffettiera e avete deciso per una moka classica, ecco alcuni prodotti che vi potrebbero interessare. Se il vostro budget è tra i 10 e i 20 euro, la caffettiera Lagostina Samba in alluminio da 6 tazze potrebbe essere la soluzione giusta. Samba è realizzata in lega di alluminio ad uso alimentare a basso contenuto di rame. La valvola di sicurezza in ottone è nichelata per prevenire qualsiasi tipo di ossidazione ed è disponibile in varie misure: da 1, 3 o 6 tazze.

Se invece il vostro budget è un po’ più elevato potete optare per la Alessi MDL02/3 B Pulcina Caffettiera Espresso. Una caffettiera dal design davvero futuristico, ideata da Michele De Lucchi. Disponibile in diverse colorazioni e non adatta ai piani a induzione, questa caffettiera si può lavare solamente a mano. Modello un pò meno all’avanguardia e piuttosto basica, la Bialetti Moka Express, caffettiera in alluminio da 3 tazze. Un modello semplice ma facile da pulire e molto maneggevole, con manico ergonomico e valvola di sicurezza brevettata. È adatta a tutti i piani di cottura eccetto quelli a induzione.

Migliore Caffettiera: Moka elettrica

Se invece siete curiosi di sapere qual è la migliore caffettiera elettrica, non possiamo non citare l’intramontabile De’Longhi Moka Elettrica Alicia EMKP. Questo modello ha il timer programmabile e la funzione aroma con possibilità di selezionare l’aroma del caffè desiderato tra leggero, medio e forte. Con questa caffettiera è possibile anche preparare l’orzo utilizzando il filtro anti-impurità. In più c’è anche la funzione mantenimento caffè caldo.

Tra le migliori caffettiere elettriche in circolazione troviamo anche Ariete 1358 Moka Aroma. Si tratta di una caffettiera elettrica da 2/4 tazze con potenza 480 Watt. Anche questo modello è in grado di mantenere il caffè caldo per circa 30 minuti e ha la funzione autospegnimento. L’ideale per la casa e per l’ufficio, questa caffettiera elettrica è comodissima anche da portare viaggio.

