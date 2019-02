A partire dallo scorso gennaio la prescrizione delle bollette Enel sarà di soli due anni, invece dei cinque. Scaduti i due anni, il cliente vedrà il debito estinto.

Prescrizione bollette: cosa cambia?

Ogni mese tutti dobbiamo pagare le bollette. Tra luce, acqua, gas e chi più ne ha, più ne metta, è facile che ci si scordi di pagarne una. Ogni qualvolta ciò accade, il gestore può sollecitare il pagamento tramite comunicazioni dirette con il cliente. Fino al gennaio 2018, il termine ultimo per il quale la società poteva il risarcimento era di cinque anni. A partire dal primo gennaio 2018, comunque, le cose sono radicalmente cambiate: le società come l’Enel avranno al massimo 2 anni di tempo per poter richiedere il pagamento delle bollette arretrate. Scaduti i due anni, infatti, il debito dell’utente può dirsi prescritto e quest’ultimo non dovrà versare un centesimo.

Modulo prescrizione Enel: cos’è?

Si diceva in precedenza che può capitare, talvolta, che ci si dimentichi di pagare una bolletta. Laddove l’utente, nel corso di due anni, non riceva nessuna comunicazione da parte dell’Enel, non dovrà più pagare il suo debito. Se l’azienda dovesse inviare una comunicazione a casa dopo i due anni, basterà compilare il modulo di prescrizione e il gioco sarà fatto. Tale documento, disponibile in formato PDF, è già disponibile sul sito dell’Enel. Dopo averlo compilato in ogni sua parte, si dovrà rispedire via mail e il gioco è fatto.

Chiedere il rimborso è possibile

Laddove un cliente, per errore, abbia già pagato una bolletta dopo i due anni di prescrizione, può richiedere un rimborso. Per farne richiesta, però, ci sono alcuni paletti da dover rispettare. Innanzi tutto, laddove vi sia una comunicazione errata da parte dell’utente, la somma di denaro non verrà restituita. Stessa cosa accadrebbe se l’utente non dovesse richiedere i soldi indietro dopo tre mesi dal pagamento. 90 giorni, infatti, è il periodo massimo che possono trascorrere dal pagamento e la richiesta di rimborso. Attenti dunque alle tempistiche e, soprattutto, a compilare per bene le domande.

