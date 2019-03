Natura Sì, offerte dal 1° Marzo fino al 2 Aprile

Ecco le offerte Natura Sì dal 1° Marzo al 2 Aprile. La nota catena di supermercati biologici propone mensilmente tante promozioni su prodotti di gastronomia e cura della persona. Nei punti vendita Natura Sì è possibile acquistare prodotti biologici di alta qualità, che provengono da filiere controllate e salvaguardate. Come per Lidl, anche per Natura Sì le promozioni sono valide sia nei punti vendita che nello shop online. Inoltre, i possessori della Card Natura Sì possono raccogliere tanti punti con la loro spesa e accumulare sconti sugli acquisti futuri. Ecco le offerte Natura Sì dal 1° Marzo al 2 Aprile.

Natura Sì, offerte gastronomia fino al 2 Aprile

Le offerte gastronomia Natura Sì dal 1° Marzo fino al 2 Aprile propongono diversi prodotti scontati. In copertina troviamo la pasta biologica integrale di farro “Le Farrette” in diverse tipologie a 2,50€ e la polpa di pomodoro a cubetti Filiera da 420 gr a 1.85€. Tra le altre offerte Natura Sì troviamo anche le olive denocciolate a 3,35€, lo yogurt magro in diversi gusti da 250 gr a 1,70€ e la zuppa di ortaggi e avena senza glutine a 2.50€. Per quanto riguarda invece i prodotti per la colazione, tra le offerte Natura Sì di Marzo troviamo i biscotti del Buon Mattino Ecor a 5,30€, il latte di capra intero UHT Biancoviso a 2,20€ e la confettura di mirtillo Bionaturae a 4,95€.

Nel reparto conserve e condimenti, i filetti di tonno al naturale a 5,45€, i datterini in salsa della Fattoria di Vaira a 1,85€ e la salsa Tahin marca La Finestra sul Cielo a 4,20€. Nel volantino Natura Sì fino al 2 Aprile troviamo anche prodotti freschi e piatti pronti. Tra questi il Gyros alla greca da 200 gr a 4,40€ e il pesce spada affumicato Scandia a 10,60€. La piadina integrale alla curcuma è scontata a 2,85€ e il Vegan Kebab Doner Tapas a 4,40€. Siete amanti dei formaggi? Nei punti vendita Natura Sì potete acquistarne tante varietà a prezzi scontati, come ad esempio il formaggio di latte di capra a fette a 3,80€ o il primo sale Bio Bustaffa a 2,10€. Lo stracchino Bio è in offerta a 1,40€ mentre la mozzarella di bufala campana DOP è in offerta a 4,15€.

Natura Sì, offerte cura della persona fino al 2 Aprile

Nel nuovo volantino Natura fino al 2 Aprile troviamo anche diverse offerte sui prodotti per la cura della persona. Tutti i cosmetici naturali e i prodotti per la cura della casa sono certificati biologicamente e rispettano l’ambiente. La crema protettiva baby alla calendula della Weleda è in offerta a 8,40€ e l’olio alla calendula è in offerta a 10,95€.

Il gel struccante viso alla rosa mosqueta è in offerta a 12,70€ e la crema viso Bjobj è in promozione a 5,50€. Le offerte Natura Sì di Marzo continuano con i prodotti per la pulizia di casa. Lo sgrassatore spray Almacobio è scontato a 5,60€ e il detersivo ecologico liquido per angora e cashmere Almacobio è in offerta a 6,85€.

[Foto: www.corriereortofrutticolo.it]