Novità volantino Mediaworld: le offerte

È finalmente arrivato il primo volantino Mediaworld del 2019. La catena di elettronica è pronta per ripartire alla grande con tantissime offerte dopo le festività natalizie. Il nuovo flyer Mediaworld si chiama Mobile Mania, in quanto è dedicato alle promozioni sui dispositivi mobili. Tra i modelli proposti nel volantino Mediaworld di gennaio troviamo diversi Samsung, come gli ultimi usciti Samsung Galaxy A7 e Galaxy A9. Non mancano le offerte sugli iPhone e su diversi dispositivi Huawei.

Volantino Mediaworld, Mobile Mania dal 10 al 16 gennaio

Il nuovo volantino Mediaworld è valido dal 10 al 16 gennaio. La Mobile Mania presenta tanti sconti sui dispositivi mobili per tutte le tasche. Tra gli smartphone inclusi nelle offerte Mediaworld di gennaio troviamo il Samsung Galaxy A7 a 299 euro, il Samsung Galaxy A9 a 549 euro, il Samsung Galaxy S9+ a 649 euro, il Samsung Galaxy Note 9 a 899 euro e il Huawei P Smart 2019 a 249 euro. Diversi sconti anche sugli iPhone, con XR 64 GB a 799€ e iPhone SE 32 GB a 279€. Scontati anche i modelli iPhone 7 e iPhone 6S, acquistabili anche in 20 comode rate a partire da 17 euro al mese.

Nel volantino Mediaworld di gennaio la Mobile Mania include anche tante offerte sui modelli Huawei, che negli ultimi mesi sta lanciando diverse novità. Tra i modelli scontati troviamo Honor 10 Lite a 239 euro e Huawei P Smart a 249€. Honor 10 è in offerta a 239€ mentre Honor 9 Litea 179€. Tra gli altri smartphone a prezzo scontato troviamo anche Oneplus 6T a 549€ e Wiko View 2 Go a 149€.

Computer e PS4 in offerta nel nuovo Volantino Mediaworld

La Mobile Mania del nuovo volantino Mediaworld include anche diverse offerte su alcuni computer Windows 10. Ad esempio, Acer Aspire 3 con processore Intel Core i5 è proposto al prezzo di 599€. E ancora il convertibile HP Pavilion X360 con display da 14 pollici e processore Intel Pentium si può acquistare a 399€. Tante offerte Mediaworld anche per gli amanti del gaming. La console PS4 in abbinamento con un gioco a scelta a 279 euro. In alternativa, dal 10 al 16 gennaio, nei punti vendita Mediaworld si può trovare anche la Nintendo Switch 329 €.

[Foto: www.smartworld.it]