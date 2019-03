Sono arrivate le offerte Acqua e Sapone di Marzo, con tanti sconti sui prodotti per la casa e l’igiene personale. Nel nuovo volantino Acqua e Sapone, valido dal 19 al 31 Marzo, ci sono tantissime promozioni su detersivi, ammorbidenti e detergenti per la casa. Tutto il necessario per fare le pulizie di primavera. In tutti i punti vendita inoltre ci sarà un omaggio in occasione della Festa del Papà. Con una spesa minima di 15€ si potrà ricevere in omaggio il set di 2 asciugamani, fino a esaurimento scorte. Le offerte Acqua e Sapone di Marzo sono valide per tutti i clienti, ad eccezione di alcuni sconti esclusivi per i possessori della carta fedeltà.

Offerte Acqua e Sapone di Marzo: prodotti per la casa

Tra le offerte Acqua e Sapone di Marzo ci sono tanti prodotti per la pulizia della casa. Nella prima pagina del flyer troviamo Dash Lavatrice a 7,99€ (confezione da 3 pezzi), l’ammorbidente concentrato Lenor a 1,29€ e Dash Pods a 9.90€ (confezione da 60 pods). Sempre nella categoria detersivi, e solo per i possessori della carta fedeltà, Lyso Form lavatrice è in offerta da Acqua e Sapone a 1,99€. Anche la linea Tesori D’Oriente è scontata, gli ammorbidenti profumati a 1,49€ mentre i profumatori per bucato sono in vendita a 3.49€. Ma le offerte Acqua e Sapone di Marzo non finiscono qui: Svelto Piatti è in offerta a 0,99€ e la carta casa Regina a 0,79€.

Anche l’offerta sul Napisan igienizzante è valida solo per i possessori della carta club Acqua e Sapone. La linea Pril è scontata con tanti prodotti a partire da 1,99€. Tra questi il brillantante e il deodorante lavastoviglie, mentre il gel per lavastoviglie è in offerta speciale a 8 euro ogni 3 pezzi acquistati. Anche i pannolini sono in offerta da Acqua e Sapone: Chicco Dry Fit a 3,99€, stesso prezzo per gli Huggies ultra comfort. Tanti sconti anche sui prodotti per l’igiene dei più piccoli, il pacco triplo delle salviette Fresh & Clean è scontato a 2,99€ mentre le maxi faldine di cotone sono in offerta a 1,99€.

Offerte Acqua e Sapone di Marzo: igiene personale e cosmetici

Le offerte Acqua e Sapone di Marzo propongono tanti prodotti per l’igiene personale. La linea Equilibra ha dei prezzi davvero interessanti, come il gel aloe gambe leggere a 4,90€ e lo scrub corpo rimodellante a 6,90€. I prodotti Geomar sono in offerta speciale, come la crema gel effetto urto a 5,90€ per combattere la ritenzione idrica e il fango d’alga oceanica a 7,90€. Inoltre, se acquistate 2 creme corpo Nivea potete avere in omaggio un pratico borsone per la palestra. Per quanto riguarda invece i cosmetici, il nuovo correttore L’Oreal Infaillible è in offerta a 7,90€ e la cipria Maybelline fit me a 7,90€. Il nuovo fondotinta Deborah Extra Cover è in offerta in tutti i punti vendita Acqua e Sapone a 8,90€ con la cipria bianca in omaggio.

[Foto: https://ovindolimagnola.it]