Le offerte Esselunga fino al 6 Marzo fanno parte del nuovo volantino della catena di supermercati. Il nuovo flyer è ricco di promozioni su prodotti di gastronomia, articoli per la pulizia di casa e cura della persona. Inoltre, fino al 27 Marzo è attivo il concorso “Collezione Artusi”, dove si possono vincere le esclusive pentole con la fidelity card Esselunga. Dal 2 Gennaio fino al 27 Marzo ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola (scontrino unico) si riceverà un bollino per collezionare le pentole della linea Artusi. Ecco le offerte Esselunga fino al 6 Marzo.

Offerte Esselunga fino al 6 Marzo: sconti gastronomia

Le offerte Esselunga fino al 6 Marzo riguardano tanti prodotti di gastronomia, per la dispensa e surgelati. Nel nuovo volantino Esselunga troviamo diversi prodotti al 50% di sconto, come il petto di tacchino Aequilibrium di Aia, 2 pezzi al costo di 1, ovvero 2.90€. Anche lo stracchino Granarolo è al 50% di sconto a 0,99€ così come gli gnocchi ripieni con speck e brie, in offerta a 0,99€. Nei punti vendita Esselunga si può acquistare anche la pasta di Gragnano Garofalo a 0,72€ e la polpa di pomodoro Cirio a 1,24€. Se avete intenzione di fare la spesa online e volete riempire la dispensa, approfittate delle offerte del nuovo volantino Esselunga.

Tra gli altri prodotti in promozione c’è anche il caffè italiano Lavazza a 2,49€, i succhi di frutta Yoga a 0,99€ e le marmellate BioSicilia scontate al 40€. Per quanto riguarda invece il reparto macelleria, nei punti vendita Esselunga si può acquistare la salsiccia di suino a 4,99€, maxi hamburger piemontese a 2,99€ e il Bonroll Aia con speck a soli 4,42€. Preferite il pesce? Il salmone è scontato del 40%, le cozze sono in offerta a 2,70€ al Kg e i moscardini interi sono scontati a 7,50€ al Kg.

Offerte Esselunga fino al 6 Marzo: prodotti per la casa

Tra le offerte Esselunga fino al 6 Marzo troviamo anche tanti prodotti per la casa e la cura della persona. Se amate il bucato perfetto, morbido e profumato, l’ammorbidente concentrato Fabuloso è in scontato al 50€ a 1,85€. Tra le offerte più convenienti troviamo anche il detersivo in gel per lavastoviglie Pril a 7,95€, confezione da 6 pezzi.

Nella categoria prezzi corti troviamo il detergente per vetri Vetril a 1,10€, lo sgrassatore Citrosil a 1,45€ e il detersivo per il bucato Omino Bianco a 2,90€. Tutte le offerte del volantino Esselunga sono valide sia nei punti vendita che nel sito Esselunga a casa per la spesa online.

[Foto: https://it.blastingnews.com]