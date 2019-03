Le offerte Lidl fino al 10 Marzo sono davvero interessanti, con tanti prodotti a prezzi scontati. Il nuovo volantino Lidl dal 4 al 10 Marzo è ricco di offerte, sia per quanto riguarda la gastronomia che i prodotti non food. Lidl infatti è molto apprezzato anche per i prodotti di arredamento per la casa, l’abbigliamento uomo e donna e gli accessori per la cucina. La nota catena di supermercati aderisce al servizio di spesa online di Supermercato 24, che consegna la spesa a domicilio su richiesta. Un’ottima soluzione per quando non si ha tempo o voglia di uscire di casa per andare a fare compere. Ecco tutte le offerte Lidl fino al 10 Marzo.

Offerte Lidl fino al 10 Marzo: sconti gastronomia

Quali sono le offerte Lidl fino al 10 Marzo? Nel nuovo volantino della catena di supermercati tedesca troviamo tantissime promozioni sulla gastronomia. Tra queste la passata di pomodoro Mutti a 0,85€ e il tonno all’olio d’oliva Nostromo a 2,55€. Nella prima pagina del nuovo volantino Lidl troviamo anche la pasta De Cecco nella confezione da 1 Kg a 1,29€, un’offerta ideale per fare scorta. Prosciutto cotto e crudo Snello sono in offerta rispettivamente a 1,59€ e 1,79€ mentre lo squaquerello Nonno Nanni è in promozione a 1,99€. Tra le altre offerte Lidl troviamo anche il gran pesto Tigullio Star a 1,55€, nelle due varianti speck oppure peperoni e noci.

Per quanto riguarda invece i prodotti per la colazione, il latte Accadì senza lattosio è scontato a 0,99€, i muesli croccanti a 1,79€ e i croissant alla crema pasticcera sono in promozione a 1,49€. Volete mangiare un risotto alla zucca ma non avete voglia di farlo? I risotti pronti Knorr sono in offerta da Lidl a 0,85€ in diverse varianti, che potete accompagnare con un buon vino Pinot Grigio a 1,99€. Per quanto riguarda le offerte macelleria e pesce, nel nuovo volantino Lidl troviamo gli hamburger di tacchino a 1,99€, la salsiccia luganega arrotolata a 2,49€ e gli involtini di suino farciti a 3,49€. Se invece preferite il pesce, il filetto di trota salmonata è scontato a 2,79€. La rucola nel formato XXl è in offerta a 1,49€ mentre le patatine surgelate Pizzoli sono scontate a 1,49€. Tre le altre offerte Lidl troviamo anche gli arancini di riso Italiamo a 1,99€.

Offerte Lidl fino al 10 Marzo: sconti prodotti non food

Tra le offerte Lidl fino al 10 Marzo troviamo anche tanti prodotti non food. Il prodotto più interessante è sicuramente il robot da cucina Monsieur Cuisine a 349€, in offerta da Lidl da lunedì 4 Marzo. Oltre agli accessori per la cucina, nel nuovo flyer troviamo anche tanti articoli per il giardinaggio. Tra questi il tagliarami telescopico a 7,99€, il tubo estensibile da giardino a 7,99€ e il tagliasiepi potatore a 79€. Mai fare i lavori da giardino senza protezione, per questo l’elmetto protettivo a 19,99€ è la soluzione ideale per lavorare in sicurezza.

Nei punti vendita Lidl da giovedì 7 Marzo si potranno acquistare tanti prodotti per il mountain biking. Amate andare in bicicletta? La pompa per bici con manometro è in offerta da Lidl a 7,99€ e il cavalletto portabici a 29,90€. Gli occhiali sportivi sono disponibili in diversi modelli al prezzo di 4,99€ mentre la sella per bicicletta è in promozione a 7,99€.

[Foto: www.newsly.it]