Sono arrivate le offerte Maury’s di Marzo con tanti prodotti a prezzi davvero interessanti. Il nuovo volantino si intitola “Spacca Prezzi” e propone tantissime referenze in offerta, tra prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale. Le offerte Maury’s di Marzo sono valide dal 16 al 27 Marzo in tutti i punti vendita e anche nello shop online del marchio. Se non avete un negozio Maury’s nella vostra zona potete ordinare online e ricevere i prodotti comodamente a casa. Ecco le offerte Maury’s di Marzo.

Offerte Maury’s di Marzo: pulizia della casa

Le offerte Maury’s di Marzo propongono tantissimi prodotti per la pulizia della casa e per un bucato perfetto. Tra questi, il detersivo Dash Actilift a 5,99€ e Dash Classico a 1,99€. Se siete amanti del bucato super profumato non perdetevi l’offerta sui profumatori Lenor Unstoppable, scontati a 2,88€. L’ammorbidente Vernel è in promozione a 1,69€, disponibile in varie profumazioni. Nel nuovo volantino Maury’s di Marzo troviamo anche il gel per lavastoviglie Pril Gold a 2,79€ e l’anticalcare Calgon a 3,69€. In tutti i punti vendita e nello shop online Maury’s potete acquistare anche Cif spray vetri a 0,99€ e Cif Crema (bianco o limone) a 0,99€. Il detersivo per pavimenti Fabuloso è scontato a 0,88€ e l’ammorbidente Coccolino concentrato a 0,95€.

Tra le offerte Maury’s di Marzo troviamo anche tanti prodotti per i nostri amici animali. Felix le ghiottonerie sono scontate a 1,19 (confezione da 4×100 gr) e Sheba patè gatto è in offerta a 0,49€. Per quanto riguarda il cibo per cani, le vaschette Cesar da 150 gr sono in promozione a 0.65€ mentre l’umido Pedigree (manzo o pollo) è in offerta a 0,88€. Per quanto riguarda invece il cibo secco, Pedigree Adult Mini da 2 Kg è in promozione a 4,49€ mentre Pedigree adult carni bianche da 3 Kg a 5,69€. Per i più golosi, i Purina Nuggest strips sono in offerta a 0,88€ e Purina Dentalife a 0,99€.

Offerte Maury’s di Marzo: igiene personale

Tra le offerte Maury’s di Marzo ci sono anche tantissimi prodotti per l’igiene personale e la pulizia del viso fai da te. Tra i prodotti scontati troviamo nella prima pagina del volantino i deodoranti Nivea roll-on a 0,99€, mentre i Nivea Deo Spray sono in offerta a 1,19€. La schiuma da barba neutro Med è in offerta da Maury’s a 0,88€ e i bagnoschiuma Dove a 1,39€.

Per quanto riguarda i prodotti per l’igiene dentale, il colluttorio Defend è scontato a 0,79€ e i dentifrici a 0,39€. Gli assorbenti Lines Ultra sono in offerta in tutti i punti vendita Maury’s a 0,79€ mentre le salviette Pampers sono in vendita a 0,99€. Un’altra promozione molto interessante è quella sui rasoi Gillette, in offerta a 2,99€.

