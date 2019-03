Offerte Maurys, ecco il volantino fino al 14 Marzo. Nei punti vendita Maurys, la nota catena di negozi specializzata in prodotti per la casa e igiene personale, c’è il 33% di sconto su tanti prodotti. Inoltre, ogni 30€ di spesa, con il contributo di 1€ si potrà ricevere in regalo uno schiumatore elettrico. Le offerte Maurys del nuovo volantino sono valide sia nei negozi fisici che nello shop online. Nel sito potete scegliere i vostri prodotti e acquistare direttamente online, in 2/3 giorni lavorativi il vostro ordine sarà consegnato. Ecco le offerte Maurys del volantino fino al 14 Marzo.

Offerte Maurys volantino fino al 14 Marzo: pulizia casa e bucato

Le offerte Maurys del volantino fino al 14 Marzo propongono tantissimi sconti imperdibili. A cominciare dai prodotti per la pulizia della casa, il detersivo per pavimenti Maurys da 5 litri è in offerta a 2,95€ mentre lo sgrassante da 5 litri è scontato a 2,67€. Nei punti vendita potete trovare diverse referenze al 33% di sconto, come il detergente sciogli calcare a 0,86€ e la candeggina in gel a 0,80€. Nel nuovo volantino Maurys il disgorgante è in offerta a 1,07€ e il wc gel disincrostante è scontato a 0,66€. I deodoranti per ambienti sono perfetti per profumare la casa e sono in offerta a 1,00€. Tra le altre offerte troviamo anche l’asciugatutto 3 rotoli a 1,33€ e il detersivo piatti a 0,66€.

Volete un bucato perfetto e profumato? Le offerte Maurys del volantino fino al 14 Marzo hanno dei prezzi davvero imperdibili sui prodotti per il bucato. Tra questi troviamo il detersivo liquido lavatrice a 2€ in varie profumazioni e l’ammorbidente Maurys da 4 litri a 1,33€. L’ammorbidente da 5 litri è in offerta speciale a 2€ mentre la linea capi delicati, lana e colorati è in offerta a 1,33€. Tra le offerte del nuovo volantino Maurys troviamo anche l’ammorbidente concentrato Essential Oils a 0,66€. I guanti monouso in lattice, perfetti per proteggere le mani quando si fanno le pulizie in casa, sono scontati a 2,95€.

Offerte Maurys volantino fino al 14 Marzo: igiene personale

Tantissime offerte Maurys nel volantino fino al 14 Marzo. I prodotti per l’igiene personale sono scontati in tutti i punti vendita Maurys e nello shop online. La ricarica di bagnoschiuma Maurys in varie profumazioni è in offerta a 1,26€ e il sapone liquido da 1 litro a 0.64€. Shampoo e balsamo invece sono scontati a 0,86€ così come la crema capelli in varie profumazioni.

Il sapone intimo Hydra Viva è in promozione a 1,33€ e tra le altre offerte Maurys troviamo anche tanti tipi di salviette struccanti e salviette bimbo a partire da 0,66€. Mai dimenticarsi della pulizia del viso: tutta la linea Hydra Viva composta da acqua micellare, tonico e latte detergente è scontata del 33%.

[Foto: www.lavorofacile.info]