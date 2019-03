È online il nuovo volantino con le offerte Mediaworld fino al 27 Marzo. Il nuovo flyer della catena di elettronica propone una serie di offerte imperdibili su tantissimi prodotti hi-tech. Dagli smartphone alle scope elettriche Dyson, le offerte Mediaworld sono valide sia nei punti vendita fisici che online. Il nuovo volantino da il benvenuto alla primavera e si chiama “Fiorisce il tasso zero”. Nel periodo di validità del flyer infatti si potrà approfittare del tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 299 euro. Si può pagare in 10, 20 o 25 rate con TAN fisso 0% e TAEG 0%. Ecco le offerte Mediaworld fino al 27 Marzo.

Offerte Mediaworld fino al 27 Marzo: sconti elettrodomestici

Le offerte Mediaworld fino al 27 Marzo sono davvero irresistibili. Nel nuovo flyer della catena di elettronica si possono trovare tanti prodotti scontati, tra cui diversi elettrodomestici. Nella prima pagina del volantino Mediaworld c’è l’aspirapolvere Dyson in offerta a 499€, con motore digitale Dyson V10 e seconda spazzola a rullo morbido. Tanti sconti interessanti anche sulle lavatrici, tra le nuove offerte Mediaworld c’è anche la Eletroclux Perfect Care a 369€, offerta valida solo per i possessori della carta Mediaworld CLUB. Il prezzo più piccolo è della lavatrice Bosch, con riconoscimento automatico del carico in offerta a 269€.

Per quanto riguarda i frigoriferi invece, in tutti i punti vendita Mediaworld e online è possibile acquistare il modernissimo LG modello combinati a 599€ (o 20 rate da 29€). Il frigorifero combinato Samsung invece è scontato a 799€, mentre l’ultra accessoriato HiSense con 4 porte e finitura White Glass è in offerta da Mediaworld a 899€. Se invece volete rinnovare anche la lavastoviglie, l’offerta più interessante è quella del Frigorifero + Lavastoviglie Samsung a 999€. Sempre nella categoria lavastoviglie, Hotpoint lavatrice a incasso con 9 programmi e 4 temperature è in offerta da Mediaworld fino al 27 Marzo a 399€.

Offerte Mediaworld fino al 27 Marzo: sconti smartphone

Le offerte Mediaworld fino al 27 Marzo propongono una serie di sconti interessanti anche nella categoria smartphone e notebook. In prima pagina c’è Huawei Mate 20 Lite in super sconto a 259€, mentre se volete acquistare il nuovissimo Samsung Galaxy S10 + potete avere fino a 350 euro di sconto riportando indietro il vostro vecchio smartphone, oppure acquistarlo al prezzo di 1029€.

Se invece avete un budget più ristretto, c’è il Galaxy J6+ a 179€, il Galaxy A7 a 279€ oppure il Galaxy S9 a 749€. Tra le altre offerte Mediaworld nella categoria smartphone troviamo Huawei P Smart a 149€, Huawei P20 lite con display Full HD e 64 GB di memoria, e Huawei 9 Lite a 159€.

