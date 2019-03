È online il nuovo volantino con le offerte Tigotà fino al 31 Marzo. Il nuovo flyer è valido dall’11 al 31 Marzo e propone diversi prodotti cosmetici naturali e per l’igiene personale a prezzi davvero interessanti. Le offerte Tigotà sono valide sia nei punti vendita della catena che nello shop online. Chi non ha un punto vendita nelle vicinanze può approfittare e fare un ordine direttamente dal sito, per ricevere i prodotti a casa. Le spese di spedizione sono gratuite sopra i 25 euro, soglia minima per poter effettuare un ordine. Ecco le offerte Tigotà fino al 31 Marzo.

Offerte Tigotà fino al 31 Marzo, prodotti per la casa

Tante offerte Tigotà fino al 31 Marzo nel nuovo volantino. Per quanto riguarda i prodotti per la casa, se avete intenzione di fare le pulizie di Primavera non perdetevi gli sconti del nuovo flyer. I piatti da lavare in casa non finiscono mai, la soluzione migliore è fare scorta con il detersivo piatti Limonello in promozione a 1,10€. Se invece utilizzate la lavastoviglie, le pastiglie svelto sono in offerta da Tigotà a 4,85€, con lo sconto del 70% sul secondo pezzo acquistato. Le promozioni riguardano anche i prodotti per il bucato, tra cui l’ammorbidente Spuma di Sciampagna a 1,19 euro e il detersivo Dixan a 4,95€. L’ammorbidente Winni’s è scontato a 2,99€ mentre l’ammorbidente Deox a 1,79€.

Tanti prodotti per i nostri amici animali nelle offerte Tigotà di Marzo. Tra i prodotti in promozione troviamo il cibo secco per gatti Ultima a 2,19€ e il patè per cani Miglior cane a 0,88€. Altre offerte sui prodotti per la pulizia della casa in tutti i punti vendita Tigotà: il detergente pavimenti Lysoform è scontato a 1,10€ e il detergente casa spray Smac a 1,35€. Tra i prodotti novità del volantino, c’è il detersivo in fogli Wave in offerta a 3.49€. Il profumatore per bucato Laundry Elixir è in offerta a 4,99€ mentre l’additivo disinfettante Omino Bianco è scontato a 1,90€.

Offerte Tigotà fino al 31 Marzo, sconto 25% sul makeup

Oltre alle offerte Tigotà di Marzo in tutti i punti vendita questo mese ci sarà una promozione su tutti i cosmetici. L’iniziativa “Rottama il tuo Makeup” prevede il 25% di sconto sul totale della spesa se si portano in negozio cosmetici vecchi o terminati (escluso minitaglie e monodosi). Per quanto riguarda i prodotti per l’igiene personale, i balsami labbra Labello sono in sconto a 1,99€ mentre le creme L’Oreal sono in offerta a 8,50€.

Le creme viso Cera di Cupra sono in promozione in tutti i punti vendita Tigotà a 2,99€ e shampoo e balasamo Ultra Dolce Garnier sono in offerta a 2,49€. Lo shampoo Clear è in offerta a 2,00€ e le saponette Palmolive sono scontate a 1,49€. Il sapone liquido in casa non è mai abbastanza, la soluzione migliore è fare scorta con la ricarica da 750 ml Mantovani a 1,99€.

