Quali saranno le offerte uova di Pasqua 2019? L’uovo di Pasqua è ormai diventato il simbolo più importante dell’omonima festività cristiana, dopo la colomba. La tradizione è nata nel medioevo, dove si regalavano uova vere, decorate con frasi, disegni e dediche di ogni tipo. Da qui nasce l’usanza di regalare uova di Pasqua di cioccolato durante questa festività. Nei supermercati se ne possono trovare di tanti tipi: cioccolato al latte, bianco oppure fondente, in genere il meno amato dai più piccoli. Ecco le offerte uova di Pasqua 2019.

Offerte Uova di Pasqua 2019, promozioni supermercati

Già si comincia a pensare alla spesa di Pasqua. Come ogni anno in tutti i supermercati si possono già trovare alcune promozioni interessanti, per far felici i bambini ma anche i più grandi. Per quanto riguarda le offerte uova di Pasqua Carrefour, le uova Walcor sono scontate del 50% a 2.99€. Si può scegliere tra le uova Godzilla per i bambini e Pony dei sogni per le bambine. In tutti i supermercati Conad si possono acquistare diversi tipi di Uova di Pasqua Dolfin, da bambino o da bambina al prezzo di 4,50€. Le uova di cioccolato al latte Tom e Jerry Balocco sono in offerta a 4,90€ mentre quelle a marchio Lindt sono in promozione da Conad a 7.95€.

Ma le offerte Uova di Pasqua 2019, non finiscono qui. In tutti i supermercati Pam si possono acquistare le uova pasquali Walcor “heidi, sticky animals o Ape Maia” al prezzo speciale di 3,99€. Le Uova di cioccolato Pernigotti sono in offerta a 9,99€ (latte, fondente o nero gianduia), mentre le uova di cioccolato Nestlè sono in promozione a 7,49€. Se invece volete acquistare le uova di Pasqua Bauli, le trovate nei supermercati Il Castoro al prezzo speciale di 6.99€.

Offerte Uova di Pasqua 2019, promozioni discount

Tante offerte Uova di Pasqua 2019 anche nei discount. In tutti i supermercati Lidl si possono acquistare è possibile acquistare le uova pasquali Favorina piccole per bimba o bimbo a 1,95€, mentre quelle grandi sono in offerta a 3,99€. Anche nei punti vendita In’s ci sono tante offerte Uova di Pasqua 2019, tra cui le uova Oliviero a 2,09€ o le uova di cioccolato al latte con peluche a 4,99€. Se invece volete fare le cose in grande potete acquistare le uova di pasqua giganti da 3 kg in vendita da MD, al prezzo di 22,90€.

[Foto: www.tgtourism.tv]