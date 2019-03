Offerte volantini di Marzo 2019, ecco i flyer più interessanti. La primavera è finalmente arrivata e con essa sono arrivate anche tante offerte interessanti per fare acquisti. Ormai i volantini cartacei riempiono le nostre cassette della posta, ma non sempre ci ricordiamo di sfogliarli. Consultare online le offerte dei volantini di Marzo 2019 è il modo migliore per non perdersi gli sconti più interessanti del mese, e fare shopping risparmiando. Catene di elettronica, supermercati e negozi specializzati nella cura della casa e igiene personale, ecco le offerte imperdibili di Marzo 2019.

Offerte Volantini di Marzo 2019, sconti Tecnologia

Tanti sconti tecnologia nelle offerte volantini di Marzo 2019. Tra i flyer più interessanti troviamo il volantino Unieuro Marzo-Aprile, con il tasso zero e l’iniziativa Samsung Value. Tutte le persone che riportano indietro il loro smartphone potranno avere fino a 350€ di sconto sull’acquisto del nuovo. Un’ottima occasione per acquistare il nuovo Samsung S10. Ma le offerte volantini di Marzo 2019 non finiscono qui, le offerte Mediaworld fino al 27 Marzo sono davvero irresistibili. Il tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 299 euro permette di pagare i prodotti in comode rate.

Alcune offerte sono valide solo per i possessori della carta fedeltà, mentre altre per tutti i clienti. Gli sconti smartphone sono davvero interessanti, sia per i marchi Huawei che Samsung e Xiaomi. Anche le offerte Euronics di Marzo sono davvero imperdibili. Il nuovo flyer “30 e lode” propone tantissimi sconti dal 30% al 50% sui grandi elettrodomestici a partire da 599€ e sui piccoli elettrodomestici a partire da 99€. Acquistando prodotti di queste due categorie si potrà pagare la prima rata a settembre in 20 mesi a tasso 0.

Offerte Volantini di Marzo 2019, supermercati e discount

Tante offerte volantini di Marzo 2019 anche nella categoria supermercati e discount. Le offerte Lidl fino al 10 Marzo propongono tantissimi sconti sui prodotti Deluxe e le uova di Pasqua. Nel nuovo flyer si possono trovare tante promozioni su frutta, verdura e prodotti non food. Inoltre il concorso Deluxe premia la spesa mette in palio buoni spesa da 500 euro e tanti regali su una spesa minima di 25 euro, acquistando almeno due prodotti Deluxe.

Anche il volantino Panorama di Marzo propone tanti sconti del 30% e 40% su una vasta categoria di prodotti. Nel volantino di Marzo ci sono tante offerte anche sui prodotti di tecnologia. Se invece preferite fare la spesa con prodotti biologici e naturali, le offerte Marzo Natura Sì propongono tanti prodotti interessanti. Le promozioni solo valide sia nei punti vendita che nello shop online.

[Foto: www.pazzeofferte.it]