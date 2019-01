Offerte Volantini, le principali opportunità per voi

Offerte Volantini, quali sono le migliori? E di che marchio? Quasi giornalmente veniamo tempestati da varie offerte pubblicitarie. Molte le opportunità che si possono trovare nelle varie catene commerciali e non solo. Ogni mese, con diverse cadenze, vi proponiamo le migliori offerte che potrete trovare all’interno dei volantini.

Offerte Volantini, quali le migliori?

Il mese di Gennaio si contraddistingue per varie offerte nei volantini. Se siete amanti della tecnologia, è bene consultare Expert. L’operazione “Fuori tutto”, che era iniziata i primi di gennaio continua con tanti sconti su una selezione di prodotti. Alcuni di questi fanno parte del precedente volantino Expert, mentre altri sono delle new entry. Tra queste smartphone, Smart Tv e notebook. Scoprile le offerte di Expert. Sono valide fino al 30 Gennaio.

Amanti del cibo e non solo? Lidl fa al caso vostro. Da qualche settimana infatti è possibile fare la spesa sul sito Lidl e farsi recapitare i prodotti direttamente a casa. Si tratta di un’iniziativa sperimentale che per il momento è disponibile solo in alcune città, ma col tempo sarà sicuramente estesa al resto d’Italia. Inoltre, la prima consegna è gratuita con il codice LIDLCASA24. Ecco tutte le offerte del nuovo volantino Lidl valide fino al 27 Gennaio.

Altre offerte

Le offerte dei Volantini non si limitano soltanto alle due opzioni sopra citate. Infatti, molti gli sconti nei vari punti vendità dei vari marchi. Tutto dipende anche dalle necessità che ognuno di voi ha. In ambito di igiene personale e della casa, vi consigliamo Acqua e Sapone. Il nuovo voltantino è valido fino al 3 Febbraio. Nel nuovo flyer e nei punti vendita Acqua e Sapone si possono trovare tantissime offerte su prodotti di make up, per la cura della casa e della persona.

Inoltre l’iniziativa “Premia la tua spesa” destinata a chi possiede la fidelity card. permette di donare le bolle accumulate a un ente benefico a scelta. Le bolle disponibili si possono consultare nel sito ufficiale Acqua e Sapone o tramite l’applicazione per smartphone.

Scopri le offerte del volantino Acqua e Sapone valido fino al 3 Febbraio.