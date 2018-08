Sanitari sospesi, il trend per arredare un bagno moderno

Quando si deve ristrutturare un bagno o semplicemente cambiare i sanitari, una scelta che ha sempre più successo è quella di installare wc e bidet sospesi. È la soluzione divenuta ormai un must per ogni bagno moderno e che si allontana completamente dalla disposizione classica a pavimento e filo muro.

I vantaggi dei sanitari sospesi

Il primo aspetto è senza dubbio l’impatto estetico. Un sanitario sospeso dona al bagno una maggior dinamicità rispetto ad un tradizionale wc appoggiato al pavimento. Anche per quando riguarda il massimo sfruttamento degli spazi, un’installazione a parete permette di ridurre al minimo gli ingombri. Spesso il bagno è il locale della casa che, pur essendo molto vissuto, presenta anche la volumetria più sacrificata. I sanitari sospesi offrono l’opportunità di guadagnare qualche preziosa manciata di centimetri, che spesso sono di vitale importanza.

Un altro aspetto da non dimenticare è la facilità di pulizia. Si può rimuovere lo sporco raggiungendo ogni angolo nella massima comodità, compreso naturalmente il pavimento, che sarà completamente accessibile. Facilità di pulizia vuol dire anche massima igiene, raggiungendo livelli nettamente superiori rispetto ai sanitari appoggiati a terra.

Le difficoltà nell’installazione

La differenza sostanziale tra un sanitario sospeso e uno appoggiato sul pavimento è nella posizione delle tubazioni di scarico. Nel caso di una completa ristrutturazione del bagno il problema non si pone, potendo posizionare i nuovi tubi dove meglio si desidera. Per situazioni che prevedono la sola sostituzione dei sanitari, il passaggio da un modello monoblocco o a filo muro con uno sospeso, è più difficoltoso. Il dover spostare le tubazioni, dal pavimento alla parete, implica rompere eventuali piastrelle, prevedere opere murarie, con maggiori costi di installazione.

Se lo spazio lo consente, una soluzione intelligente è costruire un muretto. Lo spessore aggiuntivo permetterà l’inserimento delle zanche per il fissaggio e il posizionamento dei tubi di scarico, che si collegheranno a quelli esistenti sul pavimento. È una possibilità che evita la rottura di piastrelle e di dover praticare buchi nelle pareti. In più offre anche un comodo ripiano portaoggetti sopra i sanitari.

Sanitari sospesi: quali scegliere?

Alla fine la scelta dipende solamente dai gusti personali e dal proprio senso estetico. Ci sono modelli dalle linee molto classiche che ricordano i tradizionali sanitari vecchio stampo, altri invece offrono stili particolarmente moderni e ricercati. In linea di massima le tipologie si potrebbero dividere in due, con i sanitari squadrati e quelli arrotondati. I primi sono scelti da chi ama linee essenziali e un arredamento minimal, per realizzare un bagno molto moderno; i secondi invece sono maggiormente apprezzati dagli amanti di ambienti più caldi e raffinati. I sanitari nel bagno moderno non devono solo essere funzionali, ma rappresentare a tutti gli effetti dei complementi d’arredo.