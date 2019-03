Ecco come funziona la spesa online con Supermercato 24, la nuova piattaforma di e-commerce che permette di ricevere la spesa a domicilio con un click. Sono tantissimi i supermercati che hanno aderito all’iniziativa, tra cui Lidl, Carrefour, Coop. Auchan, Elite e Conad. Fare la spesa online con Supermercato 24 è semplicissimo, basta selezionare i prodotti, aggiungerli al carrello e scegliere giorno e data di consegna. Il costo per la consegna della spesa è di 5 euro e la prima spedizione è gratuita. Ecco come funziona la spesa online con Supermercato 24.

Spesa online con Supermercato 24, come ordinare

Fare la spesa online con Supermercato 24 è semplice e soprattutto veloce. Dopo essersi registrati al sito bisogna inserire il cap della propria città e il sistema mostra tutti i supermercati disponibili in zona per la consegna. Alcuni punti vendita, come Lidl e Carrefour, permettono di acquistare online agli stessi prezzi del punto vendita. Ad esempio, se nel volantino Lidl avete trovato delle offerte interessanti, potete acquistare quei prodotti anche online allo stesso prezzo.

Tutti i prodotti sono divisi per categorie e non ci sono limiti sulla spesa online. L’unico limite è quello sulle bibite, ad esempio si possono acquistare al massimo 24 bottiglie di acqua minerale. Una volta preparato il carrello è sufficiente selezionare la data e l’orario di consegna. I prodotti mancanti possono essere sostituiti o eliminati dalla vostra spesa. Sarà lo shopper incaricato di Supermercato 24 a chiamarvi per procedere con le sostituzioni.

Spesa online con Supermercato 24, consegne illimitate con 13 euro

La spesa online con Supermercato 24 è estremamente facile ed economica. Per quanto riguarda le spese di spedizione, la prima consegna è gratuita. Dopodichè il costo è di 5 euro per ogni consegna. È possibile anche sottoscrivere un abbonamento con Supermercato 24, al costo di mensile di 12,99. L’abbonamento Plus prevede consegne illimitate e il primo mese di prova gratuito. Un’ottima occasione per riempire la dispensa per le festività di Pasqua 2019.

[Foto: www.supermercato24.it]