Volantino Acqua e Sapone Aprile, offerte fino al 30

È online il nuovo volantino Acqua e Sapone di Aprile, con offerte valide fino al 30 del mese. Il nuovo flyer si intitola “Prezzi Imperdibili” e propone tantissimi sconti su prodotti per l’igiene personale e la pulizia di casa. Se avete intenzione di fare pulizie di primavera questa è l’occasione per fare scorta dei vostri prodotti preferiti. Le offerte Acqua e Sapone sono riservate a tutti i clienti, mentre alcuni prodotti sono scontati solo per i possessori della carta fedeltà. Inoltre l’iniziativa “Premia la tua Spesa” mette in palio diversi premi per i titolari della card, come il misuratore di pressione Systo Monitor 200 (150 bolle + 15 euro).

Volantino Acqua e Sapone Aprile, offerte pulizia casa

Il nuovo volantino con le offerte Acqua e Sapone è uscito ed è ricco di sconti. In prima pagina troviamo la promozione Omino Bianco Lavatrice (3 X 30 lavaggi) a 5,97€ e la colorazione capelli L’Oreal Excellence Creme a 5,99€. Volete un bucato perfetto e profumato? Il segreto è acquistare i prodotti giusti, soprattutto quando sono in sconto. Tra le offertissime Acqua e Sapone c’è la candeggina delicata Omino Bianco a 1,49€ e Spuma di Sciampagna lavatrice 33 lavaggi a 2,99€. L’ammorbidente invece è in promozione a 0,99€ mentre il detersivo lavatrice in polvere è in vendita a 1,99€. L’ammorbidente concentrato Fabuloso è scontato a 1,49€.

Le offerte del nuovo volantino Acqua e Sapone continuano con i prodotti per la cucina. Il detersivo piatti Nelsen è in offerta a 0,99€ e le vaschette in alluminio Cuki sono in promozione a 0,99€. L’alluminio Frio da 150 m è in vendita a 7,90€ e la pellicola da 300 m è in offerta a 4,49€. Tra le offertissime Acqua e Sapone troviamo anche tanti prodotti Citrosil: 1,29€ per il detersivo pavimenti disinfettante, 1.69€ per lo sgrassatore Citrosil e 2.49€ per lo spray disinfettante. L’offerta sulla carta casa Niki a 2,99€ è riservata ai titolati della card Acqua e Sapone.

Volantino Acqua e Sapone Aprile, offerte makeup

Tanti prodotti makeup nel nuovo volantino Acqua e Sapone di Aprile. Tra i prodotti Deborah troviamo la cipria iconica del marchio a 5,90€ e l’offerta mascara + matita eyeliner nero a 4,90€. La primavera è ormai arrivata ed è tempo di sfoggiare un colorito sano e abbronzato con la terra Bella Oggi Portofino Sunset in offerta a 5,90€.

Problema occhiaie? Il correttore Deborah Radiance Creator le farà scomparire in un attimo ed è in promozione a 6€. Tra le offerte Acqua e Sapone c’è anche il fondotinta Rimmel Stay Matte a 6,90€ e i rossetti L’oreal Color Riche a 11,90€. Mai dimenticarsi della pulizia del viso, lo struccante occhi Nivea è scontato a 2,99€, tonico e latte della stessa linea sono in offerta allo stesso prezzo in tutti i punti vendita Acqua e Sapone.

[Foto: www.studio5fm.com]