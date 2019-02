Volantino Acqua e Sapone dal 5 al 17 Febbraio, tutte le offerte

Il nuovo volantino Acqua e Sapone dal 5 al 17 Febbraio è finalmente online con tante offerte. Se siete iscritti alla newsletter Acqua e Sapone sicuramente avrete ricevuto l’e-mail con tutti gli sconti Acqua e Sapone per il mese di Febbraio. La catena specializzata nella vendita di prodotti per la bellezza, la cura della persona e la pulizia della casa è presente nel mercato italiano dal 1992. Acqua e Sapone oggi conta oltre 700 punti vendita distribuiti in tutta Italia si è posizionata come punto di riferimento del mercato. Ecco tutte le nuove offerte del volantino Acqua e Sapone dal 5 al 17 Febbraio.

Volantino Acqua e Sapone dal 5 al 17 Febbraio, offerte prodotti per la casa

Nel nuovo volantino Acqua e Sapone dal 5 al 17 Febbraio ci sono tante offerte sui prodotti per la pulizia della casa. Un prodotto che in casa non dovrebbe mai mancare, la candeggina gentile Scala da 1 litro è in offerta a 0,79€. Se desiderate dei prodotti per la casa privi di allergeni, perché magari avete bambini o animali in casa, la linea Bio Phura è in offerta da Acqua e Sapone. L’ammorbidente concentrato è in sconto a soli 1,49€, il detersivo piatti a 1,29€ e lo spray multiuso a 1,69€. Per quanto riguarda invece i prodotti per il bucato il Dixan Duo Caps da 30 pezzi è in offerta a 4.99€. Non solo il bucato, ma anche la lavatrice va curata e salvaguardata nel tempo. L’anticalcare Casachiara liquido è in offerta a 1,69€ mentre la versione in pastiglie è in vendita a 1,79€.

Per quanto riguarda invece i prodotti per la cura della persona, nel nuovo volantino Acqua e Sapone dal 5 al 17 Febbraio ci sono moltissime offerte da non perdere. La linea di bagnoschiuma dei Provenzali è in sconto a 1,99€. Se invece state cercando una combo shampoo e balsamo da provare, la linea Frank Provost è in offerta a 2,99€ (promozione riservata a chi è titolare della Card Acqua e Sapone). Le acque micellari della Garnier sono in sconto a 2,99€, compresa la versione bifasica. Chi acquista un prodotto Garnier da Acqua e Sapone c’è in omaggio una fascia nera in spugna.

Volantino Acqua e Sapone dal 5 al 17 Febbraio, lampada Led in omaggio per San Valentino

Se hai deciso di approfittare delle offerte Acqua e Sapone dal 5 al 17 Febbraio, troverai anche una fantastica iniziativa il giorno di San Valentino. Giovedì 14 febbraio per tutti gli acquisti di almeno 15 euro si potrà ricevere in omaggio la lampada Led Love. L’omaggio è disponibile in tutti i punti vendita Acqua e Sapone in due colorazioni diverse, bianco o rosso, fino a esaurimento scorte.

[Foto: https://ovindolimagnola.it]