È uscito il nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 17 Marzo con tante promozioni interessanti su prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale. Le offerte Acqua e Sapone sono valide in tutti i punti vendita dal 5 al 17 Marzo. E’ previsto anche un fantastico omaggio per tutti i clienti che faranno acquisti venerdì 8 Marzo: si potrà ricevere l’esclusiva pochette per la Festa della Donna, con una spesa minima di 15€. La promozione è valida in tutti i punti vendita Acqua e Sapone fino ad esaurimento scorte. Inoltre, nel nuovo volantino si possono trovare tantissime offerte riservate ai titolari della Fidelity Card, oltre agli sconti del flyer che sono validi per tutti i clienti. Ecco le offerte del volantino Acqua e Sapone fino al 17 Marzo.

Volantino Acqua e Sapone fino al 17 Marzo, prodotti per la casa

Nel nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 17 Marzo ci sono tante offerte interessanti per la pulizia della casa. Nella prima pagina del flyer troviamo l’offerta dei pannolini Pampers baby Dry a 4,99€, shampoo e balsamo Pantene a 1,99€ e altri prodotti del marchio Pantene a 3,99€ per la cura dei capelli. Le offerte del nuovo volantino Acqua e Sapone di Marzo continuano con i prodotti per un bucato perfetto. Il detersivo Bio Presto 19 lavaggi è in offerta a 2,29€ mentre Dixan lavatrice (3 confezioni) è scontato a 7,99€. Se invece preferite le capsule, Dixan Duo Caps è scontato a 5,99€.

Volete un bucato super profumato? Vernel Supreme Pearls è in offerta da Acqua e Sapone a 4,69€. L’offerta Ace Candeggina a 1,49€ è valida solo per i possessori della fidelity card e se ne possono acquistare al massimo 6 pezzi. Per quanto riguarda invece la pulizia della casa, il detersivo Sole piatti è in offerta a 0,75€ e lo sgrassatore Chante Clair con 2 ricariche è in offerta a 4,99€ solo per i possessori della Carta club Acqua e Sapone. Lyso Form WC gel è in promozione a 1,29€ mentre i guanti monosuo Tulip misure assortite sono scontati a 2,99€. Tra le altre offerte del volantino Acqua e Sapone troviamo anche la carta casa Nicky al limone a 1,49€ e la carta igienica Foxy Mega a 1,49€.

Volantino Acqua e Sapone fino al 17 Marzo, igiene personale

Tante offerte sui prodotti per l’igiene personale nel nuovo volantino Acqua e Sapone. Tra questi troviamo il bagnoschiuma Lycia nella confezione da 750 ml a 1,69€ mentre il bagno doccia Tesori d’Oriente 500 ml è scontato a 2,99€. Tante offerte anche sui prodotti a marchio Borotalco, come i deodoranti a 1,99€ e il talco a 0,99 euro. Il sapone liquido Neutro Roberts è in promozione a 0,99€ e lo shampoo Clear a 1,99€.

Per quanto riguarda i prodotti per la cura dei capelli, in tutti i punti vendita Acqua e Sapone potete acquistare i prodotti L’Oreal Paris Professional a prezzi scontati, come lo shampoo da 300 ml a 8,50€ e la maschera capelli serie Expert a 14,90€. Per quanto riguarda i cosmetici in offerta nel nuovo volantino Acqua e Sapone, troviamo il mascara Maybelline Colossal a 8,95€, la BB Cream L’Oreal Nude Magique in varie tonalità a 8,90€ e rossetti Deborah Milano Red colori assortiti a 7,90€.

[Foto: https://ovindolimagnola.it]