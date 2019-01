Volantino Acqua e Sapone, offerte dal 22 gennaio al 3 febbraio

È finalmente uscito il nuovo volantino Acqua e Sapone, con offerte valide dal 22 gennaio al 3 Febbraio. Nel nuovo flyer e nei punti vendita Acqua e Sapone si possono trovare tantissime offerte su prodotti di make up, per la cura della casa e della persona. Inoltre l’iniziativa “Premia la tua spesa” destinata a chi possiede la fidelity card. Permette di donare le bolle accumulate a un ente benefico a scelta. Le bolle disponibili si possono consultare nel sito ufficiale Acqua e Sapone o tramite l’applicazione per smartphone. Ecco le offerte del volantino Acqua e Sapone di Gennaio.

Volantino Acqua e Sapone, le offerte sui prodotti per la casa

Il nuovo volantino Acqua e Sapone di Gennaio si presenta con tantissime offerte sui prodotti per la pulizia della casa. Per quanto riguarda i prodotti per il bucato, troviamo il detersivo in polvere Ace a 4,99 euro. Ci possiede la carta fedeltà Acqua e Sapone può accedere all’offerta sulla candeggina Lindor, 3 pezzi a 1.50 euro. L’ammorbidente concentrato Lenor invece è in offerta a 1,29 euro. Nel nuovo volantino Acqua e Sapone ci sono anche diversi prodotti per la pulizia della cucina, come ad esempio Smac brilla acciaio a 1.79 euro.

Il detersivo per pavimenti Nonna Papera è in offerta a 0,69 euro. Tra le offerte Acqua e Sapone di gennaio troviamo anche i Rotoloni Regina a 2,29 euro e la carta igienica Tempo pelli sensibili a 1,49 euro. Non solo prodotti per la cura e la pulizia della casa, ma anche articoli per i nostri amici animali. Croccantini Miglior Cane da 4 Kg in offerta a 3,99 euro o bocconcini di carne a 0,99 euro. La lettiera igienica per gatti Catsan da 10 litri è in offerta a 4,99 euro.

Prodotti makeup nel nuovo volantino Acqua e Sapone di gennaio

Nel volantino Acqua e Sapone di Gennaio ci sono tantissime offerte anche sui prodotti di makeup e per la cura della persona. A cominciare dai prodotti Omia, come la crema corpo a 2,99 euro o l’acqua micellare a 3,99 euro. Il detergente intimo Dermogella è in offerta a 2,49 euro. I deodoranti Dove in vari formati sono in offerta a 1,99 euro.

Per quanto riguarda invece i prodotti makeup del volantino Acqua e Sapone ci sono molte offerte sulla linea Deborah Formula Pura. Sempre per il marchio Deborah, il fard naturale in vari colori è in offerta a 7,90 euro. Nel nuovo flyer c’è anche un’offerta speciale sul marchio L’Oreal: acquistando un correttore Infaillible + primer L’Oreal si paga il prezzo di un solo prodotto, ovvero 8,90 euro.

