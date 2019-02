Volantino Acqua e Sapone: offerte fino al 3 Marzo

Il nuovo volantino Acqua e Sapone di Febbraio è già online con tanti prodotti a prezzi scontati. Il nuovo flyer si intitola “Grandi marche, piccoli prezzi” e le offerte sono valide dal 19 Febbraio al 3 Marzo. Oltre ai tanti articoli in promozione, nei punti vendita Acqua e Sapone si potrà acquistare anche il caldo e soffice Plaid Baldinini. Se avete accumulato almeno 100 bolle con la raccolta punti Acqua e Sapone, il plaid può essere vostro con soli 5€, altrimenti il prezzo è di 14,90€. Ecco le nuove offerte del volantino Acqua e Sapone fino al 3 Marzo.

Volantino Acqua e Sapone fino al 3 Marzo: offerte pulizia casa

Nel nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 3 Marzo troviamo tante offerte sui prodotti per la casa. In prima pagina ci sono i pannolini Pampers Sole e Luna a 3,99€ e la promozione sui dentifrici Mentadent, 2 pezzi a 1,99€. L’ammoniaca profumata Lindor è in offerta a 0,69€ e il detersivo WC Gel a 0,79€. Nei punti vendita Acqua e Sapone troviamo anche lo sgrassatore spray Nonna Papera a 0,69€ e i deodoranti Glade disponibili in varie profumazioni a 2,99€. Nel volantino Acqua e Sapone ci sono tanti prodotti scontati del marchio Amuchina, tra cui detersivo pavimenti, sgrassatore e disinfettante in polvere a partire da 1,69€. Se utilizzate i guanti per le pulizie di casa approfittate dell’offerta sui guanti felpati Marigold a 0,99€.

Tra gli altri prodotti per la casa troviamo anche la carta igienica Tenderly 4 rotoli a 1,69€ e i fazzoletti Acqua e Sapone (confezione da 12 pacchetti) a 0,79€. Per quanto riguarda invece i prodotti per l’igiene personale nel nuovo volantino Acqua e Sapone ci sono varie tipologie di bagnoschiuma Garnier a 1,39€. L‘inverno la pelle ha bisogno di più idratazione, la crema corpo Kaloderma è perfetta per la stagione fredda ed è scontata a 1,99€. Il sapone liquido Manila è in offerta a 0,99€ mentre la ricarica Mil Mil è scontata a 1,79€. Tra le offerte Acqua e Sapone “Solo per te”, riservate ai possessori della carta fidelity, c’è il balsamo Splend’Or a 0,79€. Un’altra promozione super conveniente è quella delle maschere Hair Food Fructis, in offerta a 4,99€.

Volantino Acqua e Sapone fino al 3 Marzo: offerte cosmetici

Nel nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 3 Marzo troviamo anche tante offerte sui prodotti makeup. Tra i cosmetici scontati ci sono i rossetti liquidi L’Oreal a 8,90€ disponibili in tante tonalità, dai nude classici ai colori più accesi. L’offerta più conveniente è sicuramente quella del fondotinta L’Oreal Accord Parfait: con soli 12,90€ si può acquistare nei punti vendita Acqua e Sapone un fondotinta e un pennello viso.

Prima di stendere il trucco sul viso bisogna preparare la base, l’ideale è il primer Max Factor Face Finity all day a 11,90€. La cipria Ultrafine Deborah è scontata a 7,90€ mentre il mascara Total Temptation Maybelline è in offerta a 10,90€. Nel nuovo volantino ci sono anche i gloss Rimmel a 4,90€ e i maxi blush Rimmel a 5,90€.

Il trucco è importante ma non dimentichiamoci della pulizia del viso. Per rimuovere trucco e impurità c’è l’acqua micellare Lycia da 400 ml, in offerta da Acqua e Sapone a 2,49€.

