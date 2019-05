Volantino Acqua e Sapone, offerte fino al 31 Maggio

Il nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 31 Maggio è ricco di sconti sui prodotti di pulizia per la casa e per l’igiene personale. Tra le offerte Acqua e Sapone di Maggio ci sono anche tantissime promozioni lampo, come ad esempio il set BBQ 4 pezzi in acciaio Inox a soli 9,90€, l’ideale per le grigliate in famiglia o con gli amici. Inoltre, chi acquista almeno 15 euro di prodotti a scelta tra Veet e School avrà in regalo un paio di infradito Ipanema. Se invece acquistate 2 saponi intimi Neutro Roberts avrete in omaggio 1 confezione di salviette intime. Ecco le offerte del volantino Acqua e Sapone fino al 31 Maggio.

Volantino Acqua e Sapone fino al 31 Maggio, offerte prodotti per la casa

Nel nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 31 Maggio ci sono tanti prodotti in offerta per la pulizia della casa. Per quanto riguarda i prodotti per il bucato, il detersivo lavatrice Chante Clair è in promozione a 2,49€ (disponibile in varie profumazioni). Il bucato a mano è scontato a 1,39€ mentre lo sgrassatore universale è in promozione a 1,99€. L’ammorbidente Coccolino è in offerta a 1,38€ solo per i possessori della carta fedeltà Acqua e Sapone (massimo 6 pezzi ad iscritto). Tra le altre offerte Acqua e Sapone ci sono anche i prodotti naturali Winni’s per la casa scontati del 20%.

Anche il detersivo piatti Sole è in promozione solo per chi ha la carta fedeltà, al prezzo speciale di 2,69€ per 3 pezzi. Continuano gli sconti sui prodotti Pril per la lavastoviglie, nei punti vendita Acqua e Sapone potete acquistare anche gli sgrassatori Cif ad un prezzo scontato. In offerta anche i detergenti Emulsio per i pavimenti, inoltre se acquistate 2 prodotti Emulsio tra quelli in offerte riceverete in omaggio il panno pavimenti. Nel volantino Acqua e Sapone fino al 31 Maggio ci sono anche i pannolini Pampers in offerta, scontate anche le salviettine Sole e Luna.

Volantino Acqua e Sapone fino al 31 Maggio, offerte cosmetici

Nel nuovo volantino Acqua e Sapone di Maggio troviamo le prime offerte sui solari. Garnier, Bilboa e Nivea sono scontati del 20% e si possono vincere anche dei simpatici regali. I prodotti Felce Azzurra sono scontati e se acquistate almeno 2 prodotti del marchio ricevete in regalo un sapone liquido. Se amate i cosmetici naturali non perdete le offerte Omia da Acqua e Sapone, con tanti prodotti a 2,99€. Tra le offerte “Solo per te” troviamo lo shampoo Clear a 1,49€. Nei punti vendita Acqua e Sapone potete acquistare anche la nuova linea biologica di Garnier. Acquistando 1 prodotto della linea riceverete in omaggio 1 set di 3 asciugamani ospite in cotone.

