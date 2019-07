Volantino Acqua e Sapone, offerte fino al 4 Agosto

Il nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 4 Agosto è ricco di offerte. Il nuovo flyer “prezzi imperdibili” propone tanti sconti già dalla prima pagina. Il detersivo Bio Presto (pacco triplo) è in offerta a 4.99€ mentre i prodotti Sanex sono in promozione a 2.49€. per quanto riguarda invece le iniziative legate alla carta fedeltà Acqua e Sapone, con 200 bolle e 20 euro si potrà avere il pratico set da attrezzi Stanley, contenuti in una comoda valigetta per un fai da te pratico e di qualità. Ecco le nuove offerte Acqua e Sapone fino al 4 Agosto.

Volantino Acqua e Sapone fino al 4 Agosto, offerte bucato e pulizia

Nel nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 4 Agosto ci sono tantissime offerte sui prodotti per il bucato e la pulizia della casa. I prodotti Napisan sono in offerta a 2.99€ mentre potete acquistare gli ammorbidenti Fabuloso a 1.49€. La candeggina Ace invece è in promo a 1.49€, per un bucato sempre pulito e splendente. L’ammorbidente concentrato Tesori d’Oriente è in promozione a 1.49€, e se lo acquistate avrete in omaggio una bustina di profuma biancheria da 10 ml. Tra le offerte Acqua e Sapone troviamo anche i prodotti Winni’s, come il sapone piatti e l’anticalcare a 1.49€.

Se avete la carta fedeltà Acqua e Sapone potete approfittare della super offerta Ajax, il detersivo per i pavimenti è in offerta a 0.99€. I fazzoletti Foxy sono in offerta a 0.99€ mentre la carta igienica Scottex è in promozione a 1.99€. Le offerte Acqua e Sapone continuano con i prodotti per i più piccoli, tutta la linea Naturaverde è in promozione. Anche i pannolini Soffisof e Pampers sono scontati, con prezzi a partire da 5,49€.

Volantino Acqua e Sapone fino al 4 Agosto, offerte makeup

Le offerte del volantino Acqua e Sapone continuano con i cosmetici. Nel nuovo flyer potete trovare tantissimi prodotti L’Oreal scontati, come ad esempio la cipria Accord Parfait a 9.90€ e la palette di illuminanti “La vie en glow” a 11.90€. Se siete possessori della carta fedeltà potete acquistare ben 2 mascara Rimmel a soli 6.90€. Nei punti vendita Acqua e Sapone potete trovare anche le palette di ombretti Maybelline a 11.90€ e il rossetto liquido Deborah Vynil a 7.90€. Dopo il makeup non ci dimentichiamo la pulizia del viso, i prodotti Geomar sono in offerta scontati del 30%.

