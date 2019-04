Volantino Acqua e Sapone, offerte fino al 5 Maggio

È uscito il nuovo volantino Acqua e Sapone, con tante offerte sui prodotti per la pulizia di casa e l’igiene personale. Il nuovo flyer è valido dal 16 Aprile fino al 5 Maggio e le promozioni sono attive in tutti i punti vendita. Le nuove offerte Acqua e Sapone “Grandi Marchi piccoli Prezzi” consentono anche di accumulare premi con la carta fedeltà. L’iniziativa premia la tua spesa permette di acquistare il Fitness Tracker Fit Connect 200 HR al prezzo scontato di 30€ + 400 bolle. Ecco le offerte del nuovo volantino Acqua e Sapone.

Volantino Acqua e Sapone, offerte prodotti per il bucato

Nel nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 5 Maggio si possono trovare tanti prodotti per la pulizia della casa e per un bucato perfetto. Nella prima pagina del flyer “Grandi Marche Piccoli prezzi” troviamo i pannolini Pampers Baby Dry a 8,90€ e gli assorbenti Lines Seta Ultra a 3,99€. Se siete amanti del bucato perfetto potete approfittare della promozione sui detersivi Chanteclair ecologici, in promozione al 20% di sconto. Tra le offerte Acqua e Sapone “Solo per te” (sconti riservati ai possessori della carta fedeltà) c’è il detersivo Dash Simply a 1,69€, max sei pezzi per iscritto.

L’additivo Napisan è in promozione a 2,99€ mentre il bucato a mano e lavatrice Acqua e Sapone sono in offerta a 1,09€. Inoltre chi acquista 1 prodotto Calgon riceve in omaggio un campione di smacchiatore Vanish. Nel nuovo volantino Acqua e Sapone troviamo anche i prodotti per lavastoviglie Fairy a 3,49€ e i sacchetti freezer assortiti Cuki a 0,99€. Rio Casa Mia igienizzante si può acquistare in promozione a 0,99€ se siete in possesso della carta fedeltà. Smac Express sgrassatore è in offerta a 1,29€, disponibile in varie profumazioni.

Volantino Acqua e Sapone, offerte cosmetici

Tantissime offerte sui cosmetici nel nuovo volantino Acqua e Sapone fino al 5 Maggio. Per quanto riguarda i prodotti per l’igiene personale, il bagno schiuma Nivea è scontato a 1,49€ e il sapone liquido Neutro Med a 0,99. Per quanto riguarda invece i prodotti makeup, la terra abbronzante Max Factor è in promozione a 9,90€ e i rossetti Deborah a 5,90€.

Un’altra offerta Acqua e Sapone “Solo per Te”, la matita occhi Deborah 24 ore è in offerta a 4,25€. Il fondotinta dream Satin Liquid è in vendita a 8,90€ mentre i nuovi rossetti liquidi L’Oreal Rouge Signature sono in promozione a 10,90€. Non dimentichiamoci della pulizia del viso, l’acqua micellare Cera di Cupra è in vendita a 1,69€.

