È uscito il nuovo volantino Carrefour dal 2 al 10 Marzo, con tante offerte interessanti sulla gastronomia e i prodotti per la casa. Nei punti vendita Carrefour dal 2 al 10 Marzo ci sarà il sottocosto con tanti sconti imperdibili su prodotti di vario tipo. L’occasione ideale per fare la spesa e rifornire la dispensa risparmiando. Le offerte Carrefour sono valide sia nei supermercati che nello shop online. Proprio come Lidl, anche Carrefour aderisce alla spesa online di Supermercato 24 e le offerte del volantino sono valide anche all’interno del sito. Ecco gli sconti del volantino Carrefour dal 2 al 10 Marzo.

Volantino Carrefour dal 2 al 10 Marzo: offerte gastronomia

Nel volantino Carrefour dal 2 al 10 Marzo ci sono tantissimi sconti su prodotti di gastronomia, freschi e non. In prima pagina del nuovo flyer troviamo i biscotti tarallucci a 1,89€ e la pasta Barilla a 0,39€. Il sottocosto Carrefour continua poi con il latte parzialmente scremato Parmalat a 2,69€ per l’acquisto di 4 litri. Il prosciutto cotto Beretta è scontato a 1,49€, stesso prezzo per il pesto classico Carrefour. Avete voglia di mangiare una pizza ma non volete uscire di casa? Le pizze margherite surgelate Bella Napoli Buitoni sono in offerta a 2,69€. Se invece preferite una cena a base di pesce, nel volantino Carrefour ci sono tantissime offerte.

Le croccole di Merluzzo Findus sono scontate a 2,89€, i fiori di Nasello Findus a 3,79€ mentre gli anelli di calamaro alla romana sono in offerta a 4,99€. Nei punti vendita Carrefour ci sono anche tantissime promozioni sui prodotti per la colazione: cereali Coco Pops a 2,69€, biscotti Oro Saiwa da 1 KG a 2,49€ e caffè Lavazza Crema e Gusto a 2,99€. Se preferite invece il caffè in capsule l’Espresso Trombetta è in offerta a 2,69€ per dieci capsule ogni confezione. Il riso Scotti è in promozione a 1,59€ e i crackers integrali Misura sono in promo a 1,59€.

Volantino Carrefour dal 2 al 10 Marzo: offerte igiene personale

Tanti prodotti per la pulizia di casa e l’igiene personale nel nuovo volantino Carrefour dal 2 al 10 Marzo. Tra questi troviamo la linea per il corpo Felce Azzurra scontata del 40%. Detersivo per il bucato, ammorbidente e bagnoschiuma sono in offerta da Carrefour a prezzi davvero convenienti. Il sapone intimo Neutro Med è scontato a 1,79€ e i dischetti struccanti a 0,69€, perfetti per la pulizia del viso.

Il sottocosto Carrefour continua con il dentifricio AZ a 0,99€ e lo shampoo Pantene a 1,99€. Per quanto riguarda invece i prodotti per la cura della casa, lo sgrassatore Chanteclair è scontato a 1,85€ mentre Cif spray con candeggina e bicarbonato è in offerta a 1,49€.

[Foto: http: www.novaratoday.it]