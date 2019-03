Volantino Elite: offerte 1 +1 dal 28 Febbraio al 13 Marzo

È uscito il nuovo volantino Elite con le offerte 1 + 1 dal 20 Febbraio al 13 Marzo. La catena di supermercati del gruppo Selex propone a tutti i suoi clienti alcune promozioni interessanti su tanti prodotti. Dal 28 Febbraio al 13 Marzo in tutti i punti vendita Elite è attiva la promozione prendi 2 paghi 1 su una selezione di prodotti. Inoltre, nell’ultima pagina del flyer si possono trovare delle promozioni straordinarie su alcune referenze, gli sconti sono validi dall’8 al 13 Marzo. Ecco le offerte del nuovo volantino Elite dal 28 Febbraio al 13 Marzo.

Volantino Elite fino al 13 Marzo: prodotti gastronomia

Le offerte 1 +1 del volantino Elite dal 28 Febbraio al 13 Marzo riguardano alcuni prodotti di gastronomia. Con questa promozione è possibile acquistare due prodotti dello stesso tipo e pagarne solamente uno. Fanno parte della promozione Elite 1 + 1 la pasta all’uovo De Cecco, in offerta a 1,48€ per ogni due pezzi acquistati. Anche i formaggini Galbani Bel Paese rientrano nella promo, e sono scontati a 1,60€ per ogni due pezzi. Con soli 1,99€ potete acquistare due pezzi di Olive Nere Saclà, mentre le ricotte Santa Lucia da 100 gr sono in offerta a 0,79€ ogni due pezzi acquistati. Nei punti vendita Elite potete acquistare anche il parmigiano Parmissimo a 2,80€ ogni due pezzi e due confezioni di pasta fresca Maffei a 2,69€.

Per quanto riguarda invece le offerte del volantino Elite dal 28 Febbraio al 13 Marzo troviamo il caffè Kimbo classico a 6,59€ e le capsule di caffè Trombetta a 2,29€. La polpa di pomodoro Petti è in promozione a 1,59€ per 3 confezioni da 400 grammi. Tra le altre offerte Elite troviamo anche tanti prodotti per la dispensa, come il latte Parmalat a lunga conservazione a 0,99€ e i crackers De Cecco a 1,09€. Le barrette Misura natura ricca sono in offerta a 1,99€ mentre i biscotti Pavesini sono in promozione a 1,59€. Le fette biscottate Pasquier invece sono in offerta da Elite a 1,19€.

Volantino Elite offerte 1+1: offerte straordinarie dall’8 al 13 Marzo

Oltre alle offerte 1+1 del volantino Elite dal 28 Febbraio al 13 Marzo, sempre nello stesso flyer si possono trovare tante altri sconti. Tra questi ci sono le promozioni straordinarie Elite, valide dall’8 al 13 Marzo. Rientrano in questa categoria diversi prodotti tra cui la mousse Philadelphia a 1,19€, la pasta all’uovo Julia a 0,90€ e i gelati Nestle Maxibon a 1,79€.

Avete voglia di preparare un plumcake allo yogurt per colazione? Tra le altre offerte Elite troviamo anche lo yogurt bianco intero centrale del latte a 1,20€, Jocca senza lattosio a 1,29€ e il petto di tacchino Citterio a 1,49€. Per quanto riguarda i prodotti per la cura della persona, la marca Omia è scontata del 20% in tutti i punti vendita Elite.

[Foto: www.adriatico24ore.it]