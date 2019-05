Volantino Elite, offerte dal 23 Maggio fino al 5 Giugno

Ecco le offerte del volantino Elite dal 23 Maggio fino al 5 Giugno. Nel nuovo flyer troviamo tante promozioni sui prodotti di gastronomia e per la pulizia di casa. Inoltre, nell’ultima pagina del volantino Elite si possono trovare ulteriori promozioni straordinarie riservate a tutti i clienti. I supermercato Elite aderiscono a Supermercato 24, il servizio di consegna online della spesa. Se non avete voglia o tempo per andare a fare la spesa potete fare l’ordine online e ricevere i prodotti direttamente a casa. Ecco le offerte del volantino Elite fino al 5 Giugno.

Volantino Elite fino al 5 Giugno, offerte gastronomia

Nel volantino Elite fino al 5 Giugno ci sono tante offerte di gastronomia. In prima pagina troviamo lo speciale primavera Grandi Marche. Avete voglia di un’insalata di pasta estiva? La pasta De Cecco è in offerta a 0,79€, la birra Corona Extra è in vendita a 1,00€ mentre una confezione di Acqua Santagata (6 bottiglie) è in promozione a 0,99€. Sconti anche sulle passate di pomodoro Mutti e sulla pasta integrale Selex. La panna Chef, disponibile in vari gusti, è in offerta a 1,49 euro e il tonno Callipo è in sconto a 2,99€.

Se amate i crackers al posto del classico pane approfittate dell’offerta sul marchio De Cecco e Mulino Bianco. Tra le altre offerte Elite è possibile acquistare anche la mayonese Calvè a 0,99€ e l’aceto di mele a 0,69€. Per quanto riguarda invece lo speciale Carta Club, ci sono tante offerte anche per chi ha la carta fedeltà Elite. Tra queste c’è l’acqua Ferrarelle e l’ammorbidente Coccolino, in offerta a,98€. Tanti sconti anche sui prodotti surgelati Findus e sui latticini Accadì.

Volantino Elite fino al 5 Giugno, offerte prodotti casa

Nel volantino Elite fino al 5 Giugno troviamo tante offerte anche sui prodotti per la casa e l’igiene personale. Il detersivo per la lavatrice Ace è in promozione a 2,26€ mentre il bagnoschiuma Dove è in promo a 1,99€. Tra le altre offerte Elite c’è anche l’ammorbidente Lenor a 1,19€ e i prodotti Wc Net a 1,59€. Tanti sconti anche sui prodotti Pril e sui detergenti per i piatti Selex. Per quanto riguarda il cibo per gli animali, i croccantini Purina sono in promo a 3,29€ mentre il cibo umido Gourmet è in offerta a 0,49€. I deodoranti Dove sono in offerta al 30% di sconto e i cosmetici Nivea sono in offerta nei punti vendita Elite ad un prezzo speciale.

[Foto: www.superelite.it]