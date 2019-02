Volantino Esselunga dal 7 al 20 Febbraio, tutte le offerte

È uscito oggi il nuovo volantino Esselunga, che come sempre è ricco di offerte su tanti prodotti di gastronomia e non solo. Le offerte Esselunga sono valide sia nei punti vendita che nello shop online. La catena di supermercati infatti ha esteso il suo servizio di consegna a domicilio anche nel centro e sud Italia. Tramite il sito Esselunga a casa è possibile ordinare online la propria spesa e farsi recapitare tutto a domicilio. Nel nuovo volantino Esselunga dal 7 al 20 Febbraio ci sono tanti sconti, fino al 50%. Ecco le offerte più interessanti.

Volantino Esselunga dal 7 al 20 Febbraio, le offerte sulla gastronomia

Nel nuovo volantino Esselunga dal 7 al 20 Febbraio ci sono tantissimi prodotti al 50% di sconto. Tra questi, il preparato per Torte Cameo a 1,44€ e la pasta fresca duetto rana in diversi gusti a 1,47€. Anche lo stracchino Vallelata è in sconto al 50% a 1,29€, così come il Grana Padano Grattugiato a 1,29€. Ma le offerte Esselunga non finiscono qui. Tra i prodotti di gastronomia ci sono anche le Croccole Findus a 2,24€ e i Cordon Bleu Aia a 1,95€. Voglia di pizza ma zero voglia di uscire? Da Esselunga ci sono in offerta le pizze surgelate Margherita a 1,37€. La pasta Barilla da 1 Kg è in sconto a 0,72€, un’ottima occasione per rifornire la dispensa.

E per fare una buona pasta serve anche un buon condimento, i sughi Barilla sono in offerta a 1€ e la passata di pomodoro Mutti è scontata del 50%, a 0,64€. Un altro prodotto che non deve mai mancare in dispensa è il tonno, Rio Mare è in sconto a 6,89€ (confezione da 6 lattine). Il latte Granarolo è in offerta nel nuovo volantino Esselunga a soli 0,79€. Per quanto riguarda invece i prodotti per la pulizia della casa, nei punti vendita Esselunga si può acquistare il detergente per pavimenti Lyso Form a 1,49€ e il detersivo liquido Dixan per la lavatrice a 6,50€ (confezione bipack).

Volantino Esselunga dal 7 al 20 Febbraio, come fare la spesa online

Il nuovo volantino Esselunga dal 7 al 20 Febbraio è pieno di offerte e prodotti scontati al 50%, ma non sempre si ha tempo o voglia di andare a fare la spesa. Per questo motivo la catena di supermercati ha deciso di estendere il suo servizio di consegna a domicilio, che prima era disponibile solo al nord, anche al resto d’Italia. Per fare la spesa da Esselunga basta un click.

Il servizio di consegna a domicilio è facilissimo da utilizzare, basta collegarsi al sito Esselunga a casa, scegliere i prodotti, preparare il carrello ed effettuare il pagamento. Si può scegliere un orario specifico per la consegna della spesa e per i nuovi utenti registrati la prima consegna è gratuita.

[Foto: www.ilsole24ore.com]