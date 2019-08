Volantino Esselunga, offerte dall’8 al 21 Agosto

Il nuovo volantino Esselunga dall’8 al 2 Agosto è ricco di offerte e promozioni fino al 50%. Nel nuovo flyer ci sono tantissimi sconti su prodotti di gastronomia e per la cura della casa. Le offerte Esselunga sono valide anche per il servizio Esselunga a casa, per chi desidera fare la spesa online. Un servizio comodo e veloce soprattutto in agosto, che permette di ricevere i prodotti Esselunga direttamente a casa.

Volantino Esselunga fino al 21 Agosto, offerte gastronomia

Nel nuovo volantino Esselunga fino al 21 Agosto ci sono tante offerte sui prodotti di gastronomia. Tra queste troviamo tanti prodotti scontati del 30, 40 e 50%. Le orecchiette Esselunga sono in offerta a 1 euro mentre le mozzarelle Brimi sono scontate del 40%. Nei punti vendita Esselunga e nello shop online potete acquistare anche la pasta Rummo a 0,70€ e il preparato per insalata di riso Ponti a 1,49 euro. L’olio extravergine Dante è in promozione a 3 euro mentre i prodotti Rio Mare sono in offerta a 3.79€ (filetti di tonno, orata e branzino). Agosto è il mese migliore per preparare un bel piatto di spaghetti a base di pesce, ad esempio con le vongole surgelate in offerta a 0,94€.

Se invece volete mantenere la linea ci sono i crackers Misura in sconto a soli 1.55€. I biscotti Plasmon sono scontati a 3.99€ mentre gli omogeneizzati hanno il prezzo speciale di 1.99€. Tantissime offerte anche sui gelati, la vaschetta Magnum Pinta è in promo a 2 euro mentre la confezione di Double Magnum è in offerta a 1.99€, disponibile in gusti assortiti. Tra le offerte Esselunga più interessanti di Agosto troviamo anche il caffè Splendid a 4.49€, ma questa è un’offerta Fidaty valida solo per chi ha la tessera fedeltà.

Volantino Esselunga fino al 21 Agosto, altre offerte

Nel nuovo volantino Esselunga fino al 21 Agosto ci sono anche tante altre offerte sui prodotti per la casa. Tra questi troviamo diversi prodotti per un bucato perfetto, come il detersivo Dash confezione da 4 a 8,85€. L’ammorbidente Fabuloso è scontato a 2 euro mentre il detersivo liquido Chante Clair è in promozione a 2,90€. Volete fare un po’ di scorta anche per i vostri amici animali? Le crocchette Friskies sono in offerta a 2.49€ mentre le vaschette per cani Cesar sono scontate a 0.49€. Tra le altre offerte Esselunga fino al 21 Agosto troviamo anche la carta igienica Perla, scontata a 5.49€.

[Foto: www.blastingnews.it]