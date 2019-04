Volantino Esselunga, offerte fino al 4 Maggio

È uscito il nuovo volantino Esselunga fino al 4 Maggio con tante offerte e sconti speciali. Dopo le vacanze di Pasqua siamo pronti a rimetterci in forma stando un po’ più attenti alla linea, il nuovo flyer infatti ci propone tante promozioni anche sui prodotti light. Se invece non avete tempo di andare a fare la spesa in uno dei punti vendita Esselunga, con il servizio Esselunga a Casa potete ordinare i vostri prodotti comodamente online. Le offerte del volantino Esselunga fino al 4 Maggio sono valide anche nello shop online.

Volantino Esselunga fino al 4 Maggio, offerte gastronomia

Nel nuovo volantino Esselunga fino al 4 Maggio troviamo tante offerte sui prodotti di gastronomia. Sconti dal 30% al 50%, come ad esempio lo stracchino cremoso Granarolo a 0,79€. Le orecchiette di Altamura sono in offerta a 0,99€ mentre i burger vegetali Equilibrio sono in vendita a 1,69€. Nei punti vendita Esselunga potete trovare anche il prosciutto cotto di alta qualità Citterio a 2,99€ o lo yogurt Skyr Mila a 0,56€. Tra gli altri prodotti scontati del volantino Esselunga troviamo anche i fiori di nasello Findus a 2,93€ e la pizza margherita Roncadin a 1,56€.

Le offerte Esselunga non finiscono qui, nel flyer di Maggio ci sono anche le patate Pizzoli a 0,87€ e gli hamburger Montana a 1,69€. Nella categoria “Prezzi Corti” troviamo la passata Mutti a 0,64€ e la pasta Garofalo a 0,72€. Nel nuovo volantino Esselunga ci sono anche i sughi Barilla a 0,95€ e il brodo granulare Knorr a 1.49€.

Volantino Esselunga fino al 4 Maggio, offerte prodotti casa

Nel nuovo volantino Esselunga fino al 4 Maggio troviamo anche tante offerte sui prodotti per la casa. Per quanto riguarda i prodotti per il bucato, l’ammorbidente Fabuloso è in offerta a 1,85€ mentre il detersivo per lavatrice 3 in 1 Dash è scontato a 4,65€.

Prezzi corti anche sulla linea per la casa Amuchina, i prodotti per il bucato e i detergenti per la casa sono scontati del 30%. Tra le offerte Esselunga troviamo anche la candeggina Ace Gentile a 2,59€ e lo smacchiatore Vanish a 1,99€. I detergenti per pavimenti Lyso Form sono in offerta a 1,75€ e lo sgrassatore Chante Clair è in offerta a 1,69€.

[Foto: www.farodiroma.it]