Volantino Esselunga, offerte fino al 4 Settembre

Nel nuovo volantino Esselunga fino al 4 Settembre ci sono tantissime offerte sulla gastronomia e i prodotti per la casa. Gli sconti arrivano anche fino al 50% e le offerte sono valide anche sul sito Esselunga a casa, per tutti coloro che desiderano fare la spesa online. Nel nuovo flyer ci sono gli sconti Fidaty, validi solo per i possessori della carta fedeltà, e gli sconti per tutti i clienti. Questo è il momento migliore per riempire la vostra dispensa e il vostro frigo, le offerte Esselunga fino al 4 Settembre sono davvero pazzesche.

Volantino Esselunga, offerte gastronomia

Nel nuovo volantino Esselunga di fine Agosto ci sono tantissime offerte sui prodotti di gastronomia. Per quanto riguarda la categoria latticini, lo stracchino Pettinicchio è scontato a 0.99€ mentre la mozzarella Santa Lucia è in offerta a 1,95€. La pasta De Cecco è una delle promozioni più interessanti, la potete acquistare nei punti vendita Esselunga a 0.67€ al pacco. Per quanto riguarda la categoria sconti Fidaty, troviamo il Riso Scotti e l’olio Coricelli.

Il pesto Barilla è nella categoria prezzi corti a 1.29€ mentre la passata di pomodoro Mutti è scontata a 0,73 euro. Grande offerta anche per il Tonno Asdomar, la confezione da 9 pezzi è in promozione a 5,99€. Nel volantino Esselunga fino al 4 settembre ci sono anche offerte sui gelati, come ad esempio il barattolino Sammontana a 1,69€, categoria sconti fidaty. Non mancano le offerte sulle colazione, il latte Granarolo è scontato a 3,16 (confezione da 4) e il caffè Lavazza a 3,69€ (confezione da 2).

Volantino Esselunga, offerte Back to school

Nel nuovo volantino Esselunga fino al 18 settembre ci sono anche tante offerte sui prodotti Back to School. I prodotti Giotto sono scontati (penne, matite e pastelli) così come tanti altri prodotti di cancelleria. Inoltre fino al settembre ogni 25 euro di spesa nel reparto cancelleria si potrà ricevere un buono amici di scuola, un’interessante iniziativa di beneficienza. Tutti i quaderni Invicta sono in offerta,in offerta anche il tablet Samsung Tab A, a soli 195 euro.



[Foto: www.milanolife.it]